Κλειστό σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω καιρικών συνθηκών
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω καιρικών συνθηκών

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δυο εισόδους του

Κλειστό σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω καιρικών συνθηκών
Κλείνει το φαράγγι Σαμαριάς ο ΟΦΥΠΕΚΑ σήμερα Τρίτη (18/8), λόγω καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ενδείξεις της εφαρμογής nowcasting και το επικαιροποιημένο πρωινό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι σήμερα, προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 9 mm και λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δυο εισόδους του.

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