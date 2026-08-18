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Κρήτη: Στο νοσοκομείο 7χρονη που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο
Κρήτη: Στο νοσοκομείο 7χρονη που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο
Συνελήφθησαν ο πατέρας του παιδιού και ο ιδιοκτήτης του σκύλου
Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης νοσηλεύεται ένα 7χρονο κοριτσάκι, που δέχθηκε επίθεση από σκύλο. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (16/8) σε περιοχή της Μεσαράς.
Το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου.
Άγνωστο πως το 7χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από το σκυλί, που το τραυμάτισε στην περιοχή του προσώπου και πιο συγκεκριμένα στο μάγουλο.
Άμεσα έγινε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκυλιού όσο και ο πατέρας του παιδιού.
Το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου.
Άγνωστο πως το 7χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από το σκυλί, που το τραυμάτισε στην περιοχή του προσώπου και πιο συγκεκριμένα στο μάγουλο.
Άμεσα έγινε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκυλιού όσο και ο πατέρας του παιδιού.
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