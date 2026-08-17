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Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στη Βούλα: Ταξί συγκρούστηκε με μηχανή, τραυματίστηκε σοβαρά ο μοτοσικλετιστής
Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στη Βούλα: Ταξί συγκρούστηκε με μηχανή, τραυματίστηκε σοβαρά ο μοτοσικλετιστής
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο εμπλέκονται μία μοτοσικλέτα και ένα ταξί.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο εμπλέκονται μία μοτοσικλέτα και ένα ταξί.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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