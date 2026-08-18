Κακοκαιρία στα Ιωάννινα: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλημμύρισαν τους δρόμους, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Ιωάννινα Καταιγίδες Βροχοπτώσεις

Κακοκαιρία στα Ιωάννινα: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλημμύρισαν τους δρόμους, δείτε βίντεο

Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν μόνο μέσα στην πόλη, καθώς καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και της ορεινής Ηπείρου

Κακοκαιρία στα Ιωάννινα: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλημμύρισαν τους δρόμους, δείτε βίντεο
Έντονη βροχόπτωση και ισχυρό χαλάζι εκδηλώθηκε την Δευτέρα 17/8 στα Ιωάννινα μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά τους δρόμους σε μεγάλα «ποτάμια».

Σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή στη Βογιάννου - Γεννηματά στα Ιωάννινα, μετά την έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε στην πόλη.

Βογιάννου – Γεννηματά: Έγινε ποτάμι μέσα σε λίγα λεπτά στα Ιωάννινα


Ιωάννινα: Χαλάζι και πλημμύρες στην Ανατολή – Ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή#epirusgate

Ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα της περιοχής Βογιάννου – Γεννηματά, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά δύσκολες συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

Κακοκαιρία στα Ιωάννινα: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλημμύρισαν τους δρόμους, δείτε βίντεο


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Η Βογιάννου και η συμβολή της με τη Γεννηματά έχουν καταγράψει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.

Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει και την Ανατολή Ιωαννίνων, όπου η ένταση της βροχής ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Δρόμοι γέμισαν νερά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ κατά τόπους σημειώθηκε και χαλαζόπτωση

Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν μόνο μέσα στην πόλη, καθώς καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και της ορεινής Ηπείρου.

Πηγή: epirusgate

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