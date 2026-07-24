Νεκρός ο οδηγός του ΙΧ που ντεραπάρισε στα Λιμανάκια, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βουλιαγμένη Λιμανάκια Αυτοκίνητο

Νεκρός ο οδηγός του ΙΧ που ντεραπάρισε στα Λιμανάκια, δείτε βίντεο

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του

Νεκρός ο οδηγός του ΙΧ που ντεραπάρισε στα Λιμανάκια, δείτε βίντεο
17 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο νεαρός οδηγός που τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7), στα Λιμανάκια, το ρεύμα προς Βουλιαγμένη.

Το αυτοκίνητό του, ένα Seat Leon, ξέφυγε από την πορεία του στη στροφή πριν το Island, έπεσε πάνω στα βράχια και στη συνέχεια κατέληξε ντεραπαρισμένο στο οδόστρωμα.

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Ήταν τόσο σφοδρή η πρόσκρουση που κόπηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την οροφή του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο νεαρός προσπάθησε να αποφύγει ταξί που έκανε αναστροφή επιτόπου.
17 ΣΧΟΛΙΑ

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