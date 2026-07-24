Θεσσαλονίκη: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης από τη Μολδαβία
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη ΜΕΘ Τροχαίο Χαλκιδική Μολδαβία

Θεσσαλονίκη: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης από τη Μολδαβία

Το παιδί που έχασε την οικογένειά του σε τροχαίο στην Χαλκιδική, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Θεσσαλονίκη: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης από τη Μολδαβία
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Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, με την κατάσταση της να παρουσιάζει βελτίωση, η 7χρονη από τη Μολδαβία , η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της 7χρονης βελτιώνεται σταδιακά και οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για την αφύπνισή της.
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