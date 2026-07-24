Θεσσαλονίκη: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης από τη Μολδαβία
Θεσσαλονίκη: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης από τη Μολδαβία
Το παιδί που έχασε την οικογένειά του σε τροχαίο στην Χαλκιδική, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ
Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, με την κατάσταση της να παρουσιάζει βελτίωση, η 7χρονη από τη Μολδαβία , η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.
Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της 7χρονης βελτιώνεται σταδιακά και οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για την αφύπνισή της.
Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της 7χρονης βελτιώνεται σταδιακά και οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για την αφύπνισή της.
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