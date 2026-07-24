Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στην Ισπανία: «Δραματική η κατάσταση» λέει ο Σάντσεθ, η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης

Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος»

, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές.





Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.









