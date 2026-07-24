Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στην Ισπανία: «Δραματική η κατάσταση» λέει ο Σάντσεθ, η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair
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Ισπανία Μαδρίτη Φωτιά Πυρκαγιά

Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στην Ισπανία: «Δραματική η κατάσταση» λέει ο Σάντσεθ, η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair

Σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη οι πυρκαγιές - Συνολικά περί τους 10.000 ανθρώπους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης

Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στην Ισπανία: «Δραματική η κατάσταση» λέει ο Σάντσεθ, η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair
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Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνει η Ισπανία, καθώς πολλαπλά πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της χώρας, αρκετά από αυτά σε σχετικά μικρή απόσταση από τη Μαδρίτη, εν μέσω ακραίου καύσωνα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε σήμερα ότι «η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες» βιώνουν «δραματική κατάσταση» λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.

«Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά», έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας γι΄άλλη μια φορά τον πληθυσμό να «ακολουθεί τις συμβουλές» των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.



Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή «τεσσάρων αεροπορικών μέσων» ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας δύο Canadair καθώς πολλές πυρκαγιές μαίνονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης.

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«Η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τουλάχιστον τέσσερα αεροπορικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιών (...) Η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα, προσφέροντας δύο αεροσκάφη Canadair CL-415. Στη διάρκεια του πρωινού, θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική συνάντηση ενόψει της ανάπτυξης», ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.



Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης

Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές.

Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους περίπου 10.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.


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