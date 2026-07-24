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Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στην Ισπανία: «Δραματική η κατάσταση» λέει ο Σάντσεθ, η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair
Σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη οι πυρκαγιές - Συνολικά περί τους 10.000 ανθρώπους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης
Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε σήμερα ότι «η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες» βιώνουν «δραματική κατάσταση» λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.
«Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά», έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας γι΄άλλη μια φορά τον πληθυσμό να «ακολουθεί τις συμβουλές» των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.
Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 24, 2026
Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones. Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las…
Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή «τεσσάρων αεροπορικών μέσων» ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας δύο Canadair καθώς πολλές πυρκαγιές μαίνονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης.
L’Espagne a décrété « l’état d’urgence d’intérêt national » face à plusieurs incendies incontrôlables et demande l’aide de l’UE.— Romain Chauvet (@RomainChvt) July 24, 2026
Plus de 10 000 évacués dans la région de Madrid. #IFAlmorox #IFVillaDelPrado #IFSanMartinDeValdeiglesias #IFBurgohondo pic.twitter.com/jr4v5DGFB3
🚨 @proteccioncivil activa el Mecanismo Europeo de Protección Civil (vía @UMEgob) y solicita 4 medios aéreos de extinción. 🇪🇺 #rescEU— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 24, 2026
🇬🇷 Grecia ofrece 2 aviones Canadair CL-415.
Esta mañana se celebra la reunión preparatoria para su despliegue. ✈️🔥 pic.twitter.com/3Ob8Iu30Bo
«Η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τουλάχιστον τέσσερα αεροπορικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιών (...) Η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα, προσφέροντας δύο αεροσκάφη Canadair CL-415. Στη διάρκεια του πρωινού, θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική συνάντηση ενόψει της ανάπτυξης», ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.
🇪🇦🔸The Spanish government has declared a state of emergency of national significance in Madrid and the province of Ávila due to massive forest fires. pic.twitter.com/8CJ50o5Xvr— Argonaut (@FapeFop90614) July 24, 2026
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της ΜαδρίτηςΥπενθυμίζεται ότι η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές.
Spain has declared a national emergency in Madrid and another region as a major wildfire spreads out of control.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 23, 2026
Thousands face evacuation as flames tear through the area near the capital. Firefighters are battling one of the most aggressive blazes of the season with limited…
Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους περίπου 10.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.
🚨🇪🇸#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 23, 2026
Update: Additional terrifying video
out of Tiemblo Avila Spain I don’t ever remember having this many forest fires burning around the world🌎🔥 pic.twitter.com/7LCGlM0sgu
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