Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
216 κλήσεις στην Πυροσβεστική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω της κακοκαιρίας
216 κλήσεις στην Πυροσβεστική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω της κακοκαιρίας
Η Πυροσβεστική κλήθηκε 152 φορές για περιστατικά στην Αττική, κυρίως στον δήμο Αθηναίων και σε περιοχές των δυτικών προαστίων
Συνολικά 216 κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική σήμερα (24/7) για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα.
Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική δέχτηκε 194 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Μόνο σε περιοχές της Αττικής - οι περισσότερες από το δήμο Αθηναίων και περιοχές των δυτικών προαστίων - η Πυροσβεστική κλήθηκε 152 φορές για κοπές δένδρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 φορές για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.
Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική δέχτηκε 194 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Μόνο σε περιοχές της Αττικής - οι περισσότερες από το δήμο Αθηναίων και περιοχές των δυτικών προαστίων - η Πυροσβεστική κλήθηκε 152 φορές για κοπές δένδρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 φορές για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.
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