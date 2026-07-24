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Σκοτείνιασε ο Θεσσαλικός Κάμπος, εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαύρα σύννεφα και κεραυνούς από την κακοκαιρία στη Λάρισα
Σκοτείνιασε ο Θεσσαλικός Κάμπος, εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαύρα σύννεφα και κεραυνούς από την κακοκαιρία στη Λάρισα
Σχηματίστηκαν μεγάλα σύννεφα που κάλυψαν σχεδόν όλο τον κάμπο θυμίζοντας ένα σκηνικό αποκάλυψης - Δείτε σε ποιες περιοχές της Ελλάδας σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σήμερα
Εντυπωσιακές φωτογραφίες καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) στον Θεσσαλικό Κάμπο εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, μέσα σε λίγα λεπτά το καλοκαιρινό κλίμα με τον καθαρό ουρανό μετατράπηκε σε ένα σκοτεινό τοπίο με μαύρα σύννεφα, βροχοπτώσεις και κεραυνούς. Σχηματίστηκαν μεγάλα σύννεφα που κάλυψαν σχεδόν όλο τον κάμπο θυμίζοντας ένα σκηνικό αποκάλυψης, ενώ στο βάθος φαίνεται ένας να κεραυνός να σκάει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του meteo, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα (24/7) κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας. Η χαμηλότερη τιμή του υδράργυρου στη Μηλιά Μετσόβου με 7°C, ενώ ακολούθησαν η Βωβούσα Ιωαννίνων με 7,2°C και το Σέλι με 7,9°C. Ελάχιστα πιο ανεβασμένη παρατηρήθηκε η θερμοκρασία στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (8,6°C), στους Ασπράγγελους Ιωαννίνων (8,7°C), στο Περτούλι Τρικάλων (9,2°C), στο Βαρικό Φλώρινας (9,3°C) και στο Καρπενήσι – Βουτύρο όπου το θερμόμετρο έδειξε 9,5°C.
Φωτογραφίες θεσσαλικού κάμπου: Γιώργος Κουτσοκέρας
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, μέσα σε λίγα λεπτά το καλοκαιρινό κλίμα με τον καθαρό ουρανό μετατράπηκε σε ένα σκοτεινό τοπίο με μαύρα σύννεφα, βροχοπτώσεις και κεραυνούς. Σχηματίστηκαν μεγάλα σύννεφα που κάλυψαν σχεδόν όλο τον κάμπο θυμίζοντας ένα σκηνικό αποκάλυψης, ενώ στο βάθος φαίνεται ένας να κεραυνός να σκάει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του meteo, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα (24/7) κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας. Η χαμηλότερη τιμή του υδράργυρου στη Μηλιά Μετσόβου με 7°C, ενώ ακολούθησαν η Βωβούσα Ιωαννίνων με 7,2°C και το Σέλι με 7,9°C. Ελάχιστα πιο ανεβασμένη παρατηρήθηκε η θερμοκρασία στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (8,6°C), στους Ασπράγγελους Ιωαννίνων (8,7°C), στο Περτούλι Τρικάλων (9,2°C), στο Βαρικό Φλώρινας (9,3°C) και στο Καρπενήσι – Βουτύρο όπου το θερμόμετρο έδειξε 9,5°C.
Που σημειώθηκαν οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Ελλάδα
Φωτογραφίες θεσσαλικού κάμπου: Γιώργος Κουτσοκέρας
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