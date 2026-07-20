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Νέα χρηματοδότηση 65 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης: Πρόσκληση σε δήμους και ΔΕΥΑ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Νέα χρηματοδότηση 65 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης: Πρόσκληση σε δήμους και ΔΕΥΑ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Έως τις 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις - Έρχονται ακόμη δύο προσκλήσεις για νησιωτικές και ορεινές περιοχές, με τον συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει τα 115 εκατ. ευρώ
Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την κάλυψη πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της λειψυδρίας.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου και αφορά δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) από όλη τη χώρα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, συνοδεύοντάς τες από περιγραφή του έργου και πλήρη τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.
Το υπουργείο επισημαίνει ότι η νέα πρόσκληση ακολουθεί την ολοκλήρωση χρηματοδοτήσεων για 103 έργα σε 63 δήμους, συνολικού ύψους 142 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκαν μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.
Παράλληλα, έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να εκδοθούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ακόμη δύο προσκλήσεις για έργα ύδρευσης. Η πρώτη αφορά νησιωτικές περιοχές με περισσότερους από 3.500 κατοίκους, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, και η δεύτερη ορεινές περιοχές, με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ. Με τις δύο αυτές δράσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των νέων έργων θα ανέλθει στα 115 εκατ. ευρώ.
Τα νέα προγράμματα προστίθενται στις προσκλήσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μέσω του ΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή προτάσεων για έργα αποκατάστασης ζημιών από την κακοκαιρία Daniel στις υποδομές ύδρευσης της Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 14,47 εκατ. ευρώ, ενώ για τα νησιά της πρωτοβουλίας «GReco Islands», με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων, προβλέπεται χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ, με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2027.
Επιπρόσθετα, έως τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθούν ακόμα 2 νέες προσκλήσεις για έργα ύδρευσης νησιωτικών (για νησιά με περισσότερους από 3.500 κατοίκους) και ορεινών περιοχών ύψους 30 και 20 εκ. € αντίστοιχα, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό των νέων έργων σε 115 εκατομμύρια ευρώ.
Τα προγράμματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην πρόσκληση του ΠΕΚΑ που είναι ήδη σε εξέλιξη έως 30/9 για αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel σε υποδομές ύδρευσης στη Θεσσαλία, συνολικού ύψους 14,47 εκ. €, και στα νησιά της Πρωτοβουλίας «GReco Islands (κάτω των 3.500 κατοίκων) συνολικού ύψους 20 εκ. €, με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 31/3/2027.
Η νέα πρόσκληση, μαζί με τα 103 έργα σε όλη την Ελλάδα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, που περιλαμβάνει την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα στη χώρα και τη δομική μεταρρύθμιση που προωθείται στη Βουλή για μια πιο συνεκτική, ολιστική και αποτελεσματική διαχείριση του νερού.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου και αφορά δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) από όλη τη χώρα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, συνοδεύοντάς τες από περιγραφή του έργου και πλήρη τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.
Το υπουργείο επισημαίνει ότι η νέα πρόσκληση ακολουθεί την ολοκλήρωση χρηματοδοτήσεων για 103 έργα σε 63 δήμους, συνολικού ύψους 142 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκαν μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.
Παράλληλα, έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να εκδοθούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ακόμη δύο προσκλήσεις για έργα ύδρευσης. Η πρώτη αφορά νησιωτικές περιοχές με περισσότερους από 3.500 κατοίκους, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, και η δεύτερη ορεινές περιοχές, με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ. Με τις δύο αυτές δράσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των νέων έργων θα ανέλθει στα 115 εκατ. ευρώ.
Τα νέα προγράμματα προστίθενται στις προσκλήσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μέσω του ΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή προτάσεων για έργα αποκατάστασης ζημιών από την κακοκαιρία Daniel στις υποδομές ύδρευσης της Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 14,47 εκατ. ευρώ, ενώ για τα νησιά της πρωτοβουλίας «GReco Islands», με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων, προβλέπεται χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ, με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2027.
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝΜετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων 103 έργων σε 63 δήμους όλης της χώρας αξίας 142 εκ. € των τελευταίων 12 μηνών, το ΥΠΕΝ ανακοινώνει μία νέα πρόσκληση χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργων ύδρευσης συνολικού ύψους έως 65 εκ. € για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, Δήμοι και ΔΕΥΑ από όλη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψυδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών, αλλά και των δικτύων ύδρευσής τους, να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11/9/2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.
Επιπρόσθετα, έως τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθούν ακόμα 2 νέες προσκλήσεις για έργα ύδρευσης νησιωτικών (για νησιά με περισσότερους από 3.500 κατοίκους) και ορεινών περιοχών ύψους 30 και 20 εκ. € αντίστοιχα, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό των νέων έργων σε 115 εκατομμύρια ευρώ.
Τα προγράμματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην πρόσκληση του ΠΕΚΑ που είναι ήδη σε εξέλιξη έως 30/9 για αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel σε υποδομές ύδρευσης στη Θεσσαλία, συνολικού ύψους 14,47 εκ. €, και στα νησιά της Πρωτοβουλίας «GReco Islands (κάτω των 3.500 κατοίκων) συνολικού ύψους 20 εκ. €, με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 31/3/2027.
Η νέα πρόσκληση, μαζί με τα 103 έργα σε όλη την Ελλάδα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, που περιλαμβάνει την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα στη χώρα και τη δομική μεταρρύθμιση που προωθείται στη Βουλή για μια πιο συνεκτική, ολιστική και αποτελεσματική διαχείριση του νερού.
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