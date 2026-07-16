Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

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Η νέα αυτή πραγματικότητα έφερε μαζί της και ένα ερώτημα που απασχολεί όλο και περισσότερους επαγγελματίες: πώς παραμένεις επίκαιρος όταν η εργασία αλλάζει καθημερινά; Πώς προσαρμόζεσαι όταν οι δεξιότητες που ζητά η αγορά εξελίσσονται ταχύτερα από ποτέ;

Η Κατερίνα δεν περίμενε να επιστρέψει στη δουλειά για να διαπιστώσει τι είχε αλλάξει. Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Supply & Demand Planning Manager στην Hellenic Cables, παρακολουθούσε ήδη τις συζητήσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον αντίκτυπό της στην παραγωγικότητα, στις δεξιότητες και στο μέλλον της εργασίας. Βλέποντας τις εξελίξεις να επιταχύνονται, αποφάσισε να προετοιμαστεί. Επένδυσε χρόνο κατά τη διάρκειά της άδειάς της στην εκπαίδευση και στην κατανόηση μιας τεχνολογίας που από θέμα συζήτησης μετατρεπόταν γρήγορα σε εργαλείο της καθημερινότητας.



Η ιστορία της Κατερίνας αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά εργασίας. Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά σταδιακά στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, η συνεχής μάθηση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για τους εργαζόμενους.

Όταν η Κατερίνα ενημερώθηκε για το δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης της Microsoft «AI Skills 4 Women», αποφάσισε να συμμετάσχει. «Ήθελα να κατανοήσω καλύτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη και να μην είμαι απλώς θεατής των εξελίξεων», αναφέρει.





Το εν λόγω σεμινάριο, όπως και τα άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών, συμβάλλει καταλυτικά στην κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην πράξη, χωρίς να απαιτείται προχωρημένο τεχνικό υπόβαθρο, δίνοντας έτσι εφόδια για άμεση εφαρμογή στον εργασιακό στίβο. Μέσα από την εκπαίδευση ήρθε σε επαφή με εργαλεία όπως το Microsoft Copilot και άρχισε να κατανοεί πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως καθημερινός συνεργάτης στην αναζήτηση πληροφοριών, την οργάνωση εργασιών και την παραγωγή περιεχομένου.





Το Copilot είναι ο βοηθός ΑΙ της Microsoft, ένα εργαλείο που ως «συμπλοηγός» (μετάφραση του co-pilot) συνεργάζεται με τον χρήστη για να κάνει τις εργασίες πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο στρατηγικά από την ανάλυση δεδομένων και την απάντηση σε ερωτήσεις, μέχρι την επεξεργασία κειμένων και το γράψιμο κώδικα.

Η Κατερίνα, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, κατάλαβε ότι το ΑΙ δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργήσει ως συγκυβερνήτης και να διευρύνει τις δυνατότητες, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά και με επίγνωση. «Για αυτό και η εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα εργαλεία δεν ήταν απλώς χρήσιμη, αλλά απαραίτητη, αν θέλω να μείνω ενημερωμένη και up to date στον τομέα μου», συμπληρώνει η ίδια.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι πλήθος ερευνών επιβεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι που αναβαθμίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους αμείβονται περισσότερο, έχουν υψηλότερες θέσεις στην εργασία τους και περισσότερες ευκαιρίες. Έρευνα του Stanford (σε 40.000 προφίλ LinkedIn) διαπίστωσε ότι οι χρήστες που μοιράζονται micro-credentials (στοχευμένες πιστοποιήσεις που αποτυπώνουν συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες) στο LinkedIn έχουν 6% περισσότερες πιθανότητες να βρουν νέα εργασία μέσα σε 1 χρόνο, σε σχέση με εκείνους που δεν το κάνουν. Ενώ, σύμφωνα με το LinkedIn Workplace Learning Report 2025, οι επιχειρηματικοί οργανισμοί μετακινούνται πλέον στο «skills-based hiring», καθώς το 49% των HR leaders δηλώνουν ότι υπάρχει «skills crisis» και ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν τα σωστά skills (δεξιότητες) για τη στρατηγική τους.



Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία επανακαθορίζει με ταχύ ρυθμό τον τρόπο που εργαζόμαστε, η ιστορία της Κατερίνας Πετράκη αποτελεί ένδειξη μιας ευρύτερης αλλαγής. Η εκπαίδευση στην ΤΝ παύει να είναι μια εξειδικευμένη επιλογή και μετατρέπεται σε αναγκαίο εργαλείο επαγγελματικής προσαρμογής και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Η μεγαλύτερη επαγγελματική ασφάλεια σήμερα ίσως δεν βρίσκεται σε όσα ήδη γνωρίζουμε, αλλά στην ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε σε όσα έρχονται.

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