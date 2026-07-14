Παλιές ταυτότητες: Παράταση έως το 2027 αλλά με αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση τους

Η πλήρης απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας από τις συναλλαγές με το Δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027

Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.



Η σχετική υπουργική απόφαση, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.









Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο.



Ποιες παλιές ταυτότητες καλύπτει η ρύθμιση Η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση.







Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ.



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Πότε καταργούνται οριστικά οι παλιές ταυτότητες Η πλήρης απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας από τις συναλλαγές με το Δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027.



Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν το νέο δελτίο ταυτότητας.



Τι χρειάζεται για την έκδοση της νέας ταυτότητας Για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή των σχετικών παραβόλων πριν από την επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα.



έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.Η σχετική υπουργική απόφαση, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή.Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο.Η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση.Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ.Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, καθώς αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης.Η πλήρης απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας από τις συναλλαγές με το Δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027.Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν το νέο δελτίο ταυτότητας.Για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή των σχετικών παραβόλων πριν από την επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του νέου δελτίου.



Για πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ απαιτείται και ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.



Πώς γίνεται η διαδικασία έκδοσης Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού στην αρμόδια Αρχή Έκδοσης, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του πολίτη.



Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό Αστυνομικό Τμήμα.



Η παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα είναι υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη. Εκεί πραγματοποιείται η αίτηση και η επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από το «Μητρώο Πολιτών» ή το δημοτολόγιο.



Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της πλατφόρμας myPhoto του gov.gr. Στην περίπτωση φωτογράφου, ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος συνδέεται με τον ΑΦΜ του ώστε να ανακτηθεί η φωτογραφία από την υπηρεσία.