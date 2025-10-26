Προφυλακίστηκε ο 38χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόκειται για υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες - Εννέα τα άτομα που έχουν έως τώρα προφυλακιστεί - Συνεχίζονται οι απολογίες