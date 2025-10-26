Προφυλακίστηκε ο 38χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρόκειται για υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες - Εννέα τα άτομα που έχουν έως τώρα προφυλακιστεί - Συνεχίζονται οι απολογίες
Στους εννέα ανέρχονται πλέον οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ένας ακόμη κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Πρόκειται τον φερόμενο ως υπαρχηγός του κυκλώματος, έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής απολογίας του στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ο 38χρονος αρνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλλει τις δηλώσεις στο σύστημα.
Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων συνεχίζεται και εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν ο κατηγορούμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του. Να σημειωθεί ότι ένας εκ των κατηγορούμενων αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Συνολικά έως αυτή την τώρα στη φυλακή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν οδηγηθεί εννέα πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα νωρίτερα σήμερα με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Κατά πληροφορίες στις απολογίες τους τα δυο αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξαν χαρακτηριστικά: «Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη».
Ακόμη, σήμερα άλλοι δύο κατηγορούμενοι που είναι επίσης αδέλφια οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους. Οι δυο αυτοί κατηγορούμενοι φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Στις φυλακές οδηγήθηκαν χθες τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα το οποίο, κατά τη δικογραφία, δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Ακόμη προφυλακιστέα κρίθηκε χθες και μια γυναίκα 53 ετών και ένας ακόμη άνδρας κατηγορούμενος, ο οποίος από τα στοιχεία, εμφανίζεται να έχει πολλές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.
Κατά περίπτωση σε βάρος των 37 συλληφθέντων η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο Δεύτερα.
