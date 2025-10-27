ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά - Παραδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά - Παραδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου
Μέχρι στιγμής συνολικά 10 άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του Οργανισμού
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για ένα βαρύτατο κατηγορητηρίου, μέρος του οποίου φέρεται να αποδέχθηκε κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα.
«Παραδέχομαι ότι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.
Πλέον οι μέχρι στιγμής προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 10.
Να σημειωθεί ότι χθες σε κατ΄ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της η πρώην σύζυγός του παραπάνω κατηγορούμενου. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε στην απολογία της ότι είχε πλήρη άγνοια για τις δραστηριότητες του κατηγορούμενου πρώην συζύγου της. «Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο» φέρεται να είπε στον ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη για να προσθέσει: «Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούνται 37 άτομα. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τους για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα Δεύτερα.
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
«Παραδέχομαι ότι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.
Πλέον οι μέχρι στιγμής προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 10.
Να σημειωθεί ότι χθες σε κατ΄ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της η πρώην σύζυγός του παραπάνω κατηγορούμενου. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε στην απολογία της ότι είχε πλήρη άγνοια για τις δραστηριότητες του κατηγορούμενου πρώην συζύγου της. «Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο» φέρεται να είπε στον ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη για να προσθέσει: «Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούνται 37 άτομα. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τους για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα Δεύτερα.
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα