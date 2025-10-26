Σε κατ΄οίκον περιορισμό με βραχιολάκι η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε κατ΄οίκον περιορισμό με βραχιολάκι η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Υποστήριξε ότι είχε πλήρη άγνοια για τις δραστηριότητες του πρώην συζύγου της - Εννέα άτομα έχουν έως τώρα οδηγηθεί στη φυλακή
Σε κατ΄ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι τέθηκε με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα η πρώην σύζυγός του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά πληροφορίες, η κατηγορούμενη υποστήριξε στην απολογία της ότι είχε πλήρη άγνοια για τις δραστηριότητες του κατηγορούμενου πρώην συζύγου της. «Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο» φέρεται να είπε στον ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα για να προσθέσει: «Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν οδηγηθεί μέχρι στιγμής στη φυλακή εννέα κατηγορούμενοι. Συγκεκριμένα, στη προσωρινά κρατούμενος έχει κριθεί ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος ηλικίας 38 ετών υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της σημερινής απολογίας του στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ο 38χρονος αρνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.
Ακόμη στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Κατά πληροφορίες στις απολογίες τους τα δυο αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξαν χαρακτηριστικά: «Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη».
Παράλληλα, σήμερα άλλοι δύο κατηγορούμενοι που είναι επίσης αδέλφια οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους. Οι δυο αυτοί κατηγορούμενοι φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Χθες προφυλακίστηκαν τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα το οποίο, κατά τη δικογραφία, δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων, μια γυναίκα 53 ετών και έναν άνδρα ο οποίος εμφανίζεται να έχει πολλές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.
Κατά περίπτωση σε βάρος των 37 συλληφθέντων η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο Δεύτερα.
