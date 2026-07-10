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Ώρες αγωνίας για βρέφος 10 μηνών στη Ρόδο: Πνίγηκε από τροφή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα
Ώρες αγωνίας για βρέφος 10 μηνών στη Ρόδο: Πνίγηκε από τροφή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα
Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή ένα βρέφος 10 μηνών έδωσαν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Ρόδου, μετά τη μεταφορά του στα Επείγοντα
Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Ρόδου, έπειτα από πνιγμονή από τροφή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα Επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.
Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του.
Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος -λόγω της κατάστασής του- μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, το πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, από όπου πραγματοποιούνται οι αεροδιακομιδές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα Επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.
Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του.
Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος -λόγω της κατάστασής του- μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, το πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, από όπου πραγματοποιούνται οι αεροδιακομιδές.
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