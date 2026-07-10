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Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Παραλία Νεκρά ψάρια

Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανησυχία σε κατοίκους και λουόμενους – Αναζητούνται τα αίτια του φαινομένου

Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό θέαμα αντίκρισαν το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουλίου όσοι βρέθηκαν στην παραλία Μουρτερή, στα Κόσκινα Ευβοίας, καθώς χιλιάδες νεκρά ψάρια είχαν ξεβραστεί τόσο στη θάλασσα όσο και σε μεγάλο μέρος της ακτής.

Η εικόνα προκάλεσε προβληματισμό στους λουόμενους, οι οποίοι βλέποντας την παραλία να έχει γεμίσει με νεκρά ψάρια επιχείρησαν να απομακρύνουν όσα περισσότερα μπορούσαν. Ωστόσο, όπως ανέφεραν, ο όγκος ήταν τόσο μεγάλος που ήταν αδύνατο να καθαριστεί πλήρως η περιοχή.

Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


«Σήμερα στην παραλία Μουρτερή στα Κόσκινα Ευβοίας είχαμε αυτό το δυσάρεστο θέαμα. Γέμισε με νεκρά ψάρια η παραλία μας. Σαν λουόμενοι μαζέψαμε όσα μπορούσαμε, αλλά βέβαια η ποσότητα ήταν τεράστια», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Βίντεο που τραβήχτηκε από το σημείο αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου, με τα νεκρά ψάρια να καλύπτουν σημεία της ακτογραμμής, προκαλώντας ερωτήματα για το τι μπορεί να οδήγησε σε αυτή την κατάσταση.

Παραλία στην Εύβοια γέμισε με ψόφια ψάρια


Μέχρι στιγμής τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί από τους λουόμενους και αναμένεται να εξετάσουν αν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν ή αν σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες.

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Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Πηγή: evima
6 ΣΧΟΛΙΑ

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