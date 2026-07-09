Νεκρή μία 83χρονη στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, δεν συνδέεται με τη φωτιά λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

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«Η μητέρα μου νοσηλευόταν στον πρώτο όροφο και υπέστη ανακοπή καρδιάς»

Μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κλινικής. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η ασθενής που κατέληξε δεν συνδέεται με τη φωτιά. Ο υπουργός υποστήριξε ότι υπέστη ανακοπή, χωρίς -όπως είπε- να υπάρχει σύνδεση με τη φωτιά, καθώς δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν η πρώτη ασθενής που μεταφέρθηκε εκτός της κλινικής.Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας συνεχάρη το προσωπικό του Σισμανογλείου για την άμεση αντίδρασή του, τονίζοντας ότι διαχειρίστηκε με επιτυχία ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία. Όπως ανέφερε, όλοι οι ασθενείς που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, χάρη στην ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων.Περιγράφοντας το χρονικό, ο υπουργός είπε ότι λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα πήρε φωτιά ένα κρεβάτι σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλινικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νοσηλεύτρια που είχε βάρδια αντιλήφθηκε αμέσως το περιστατικό και σήμανε συναγερμό. Όπως σημείωσε, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε παροχή οξυγόνου, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το στρώμα.Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ακόμη ότι ο ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του από αστυνομικούς. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε, ο ίδιος φέρεται να είπε ότι είδε στον ύπνο του πως πήρε φωτιά.Αναφερόμενος στην επιχείρηση εκκένωσης, ο υπουργός σημείωσε ότι το προσωπικό απομάκρυνε με τάξη όλους τους ασθενείς, ενώ έσπασε ακόμη και τα τζάμια για να απομακρυνθεί ο πυκνός καπνός από την κλινική.Για την 83χρονη ασθενή που έχασε τη ζωή της, ο υπουργός υποστήριξε ότι υπέστη ανακοπή, χωρίς -όπως είπε- να υπάρχει σύνδεση με το περιστατικό, καθώς δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν η πρώτη ασθενής που μεταφέρθηκε εκτός της κλινικής.Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το συμβάν «πρωτοφανές», επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά από ένα και μόνο στρώμα προκάλεσε την καταστροφή ολόκληρης κλινικής. Όπως ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, κάτι που θα διαπιστωθεί από την έρευνα, ενώ υπογράμμισε ότι, αν δεν είχαν ενεργοποιηθεί άμεσα τα συστήματα πυρόσβεσης, η φωτιά θα μπορούσε να είχε επεκταθεί στο μισό νοσοκομείο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πολλές ανθρώπινες ζωές.Ο γιος της 83χρονης που έχασε τη ζωή της στο Σισμανόγλειο ανέφερε ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου της διερευνώνται από την Πυροσβεστική και πως προς το παρόν δεν μπορεί να πει αν σχετίζονται με τη φωτιά στο νοσοκομείο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσει τους ασθενείς.«Η μητέρα μου νοσηλευόταν στον πρώτο όροφο και υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που έβγαινε από τον θάλαμο, αφού προηγουμένως της είχε αφαιρεθεί το οξυγόνο στο πλαίσιο της εκκένωσης. Δεν μπορω να πω αν σχετιζεται ο θάνατος, το ψάχνει η Πυροσβεστική.»