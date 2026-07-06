Μια προφυλάκιση για το κύκλωμα οργανωμένων οπαδών, αύριο οι απολογίες των κατηγορούμενων ως αρχηγικών μελών
Μια προφυλάκιση για το κύκλωμα οργανωμένων οπαδών, αύριο οι απολογίες των κατηγορούμενων ως αρχηγικών μελών
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, καθώς και ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις, όλες σε βαθμό κακουργήματος
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα, μετά την απολογία του, ένας από τους 10 συλληφθέντες οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων, καθώς και για εμπλοκή σε υποθέσεις ληστειών, ναρκωτικών, κατοχής εκρηκτικών και άλλων αδικημάτων.
Ειδικότερα, σήμερα απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή οκτώ κατηγορούμενοι, οι οποίοι όλοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται από τις διωκτικές αρχές. Από αυτούς, ο ένας κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι υπόλοιποι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο υπόλοιποι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο και φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
«Δεν είμαι μέλος καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Είμαι φίλαθλος και όχι οργανωμένος οπαδός. Ήμουν στον αγώνα με τον Ατρόμητο, αλλά έμεινα πίσω γιατί φοβήθηκα. Τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική μου χρήση», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του 20χρονος κατηγορούμενος.
«Δεν έχω καμία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Από πού προκύπτει αυτό; Δεν διακινούσα ναρκωτικά, τα είχα για προσωπική χρήση», φέρεται να ανέφερε άλλος κατηγορούμενος. Από την πλευρά του, 19χρονος κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε: «Δεν έχω καμία σχέση. Ήμουν το θύμα της επίθεσης και όχι ο θύτης. Φοβήθηκα ότι θα μπλέξω και γι’ αυτό είπα ψέματα την προηγούμενη φορά».
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, καθώς και ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις, όλες σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, τους αποδίδονται κατηγορίες για διατάραξη κοινής ειρήνης, συμμετοχή σε συμπλοκές, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ληστεία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορές ξένης ιδιοκτησίας και βιαιοπραγίες, ορισμένες εκ των οποίων τελούνται κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.
Ειδικότερα, σήμερα απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή οκτώ κατηγορούμενοι, οι οποίοι όλοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται από τις διωκτικές αρχές. Από αυτούς, ο ένας κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι υπόλοιποι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο υπόλοιποι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο και φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
«Δεν είμαι μέλος καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Είμαι φίλαθλος και όχι οργανωμένος οπαδός. Ήμουν στον αγώνα με τον Ατρόμητο, αλλά έμεινα πίσω γιατί φοβήθηκα. Τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική μου χρήση», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του 20χρονος κατηγορούμενος.
«Δεν έχω καμία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Από πού προκύπτει αυτό; Δεν διακινούσα ναρκωτικά, τα είχα για προσωπική χρήση», φέρεται να ανέφερε άλλος κατηγορούμενος. Από την πλευρά του, 19χρονος κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε: «Δεν έχω καμία σχέση. Ήμουν το θύμα της επίθεσης και όχι ο θύτης. Φοβήθηκα ότι θα μπλέξω και γι’ αυτό είπα ψέματα την προηγούμενη φορά».
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, καθώς και ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις, όλες σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, τους αποδίδονται κατηγορίες για διατάραξη κοινής ειρήνης, συμμετοχή σε συμπλοκές, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ληστεία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορές ξένης ιδιοκτησίας και βιαιοπραγίες, ορισμένες εκ των οποίων τελούνται κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.
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