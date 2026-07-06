Μια προφυλάκιση για το κύκλωμα οργανωμένων οπαδών, αύριο οι απολογίες των κατηγορούμενων ως αρχηγικών μελών

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, καθώς και ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις, όλες σε βαθμό κακουργήματος