Στον Εισαγγελέα οι 10 συλληφθέντες οργανωμένοι οπαδοί, ως ηγετικό στέλεχος φέρεται άτομο με βαρύ παρελθόν
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Αστυνομική επιχείρηση Οπαδικά επεισόδια

Στον Εισαγγελέα οι 10 συλληφθέντες οργανωμένοι οπαδοί, ως ηγετικό στέλεχος φέρεται άτομο με βαρύ παρελθόν

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες μεταξύ των οποίων και απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στον Εισαγγελέα οι 10 συλληφθέντες οργανωμένοι οπαδοί, ως ηγετικό στέλεχος φέρεται άτομο με βαρύ παρελθόν
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Λίγο πριν τις 11 το πρωί, συνοδευόμενοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ στον Εισαγγελέα οι δέκα συλληφθέντες οργανωμένοι οπαδοί.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.




Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων και περί ναρκωτικών (κατοχή, διακίνηση).

Ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης φέρεται να είναι άτομο που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια.

Πηγές αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, ενώ η δράση τους φαίνεται να ξεκινά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον οπαδών του Ολυμπιακού, της Λάρισας και του Ατρομήτου, με κύριο πεδίο δράσης τα δυτικά προάστια της Αττικής.
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