10 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών στην Αθήνα, κατηγορίες ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομική επιχείρηση Συλλήψεις Οπαδικά επεισόδια

10 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών στην Αθήνα, κατηγορίες ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό με κίνδυνο πρόσωπα και πράγματα, έκρηξη με κίνδυνο για άνθρωπο, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

10 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών στην Αθήνα, κατηγορίες ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
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Αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (1/7) στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 10 οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας.

Οι συλλήψεις έγιναν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε διαφορετικά σημεία της Αττικής.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό με κίνδυνο πρόσωπα και πράγματα, έκρηξη με κίνδυνο για άνθρωπο, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, παράβαση του νόμου περί όπλων, φωτοβολίδων και περί ναρκωτικών (κατοχή, διακίνηση) και για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, ενώ επτά κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

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