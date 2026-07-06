Οριοθετήθηκε μέσα σε 40 λεπτά η πυρκαγιά στην Άφρατη Βιάννου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κρήτη Ηράκλειο

Οριοθετήθηκε μέσα σε 40 λεπτά η πυρκαγιά στην Άφρατη Βιάννου

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Άφρατη Ηρακλείου, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να την θέτουν γρήγορα υπό έλεγχο, παρά τους ισχυρούς ανέμους

Οριοθετήθηκε μέσα σε 40 λεπτά η πυρκαγιά στην Άφρατη Βιάννου
UPD:
Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου σε αγροτική έκταση πλησίον της περιοχής Άφρατη στον Δήμο Βιάννου του Ηρακλείου Κρήτης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε περίπου 40 λεπτά χάρη στην ταχύτατη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάννου, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης στην περιοχή, όπου υπάρχουν κυρίως αγροτικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα ελαιώνες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), ενώ κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης έπνεαν ισχυροί άνεμοι με ριπές που έφταναν τα 6 μποφόρ.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου μεταβαίνει στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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