Σεξουαλική παρενόχληση, σφαλιάρες και λεκτική βία: Όσα κατήγγειλε μητέρα αθλήτριας για τον προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά
Σεξουαλική παρενόχληση, σφαλιάρες και λεκτική βία: Όσα κατήγγειλε μητέρα αθλήτριας για τον προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά
Η μητέρα είχε απευθυνθεί στο Χαμόγελο του Παιδιού στα τέλη του Δεκεμβρίου το 2025 - Η ανακοίνωση του Οργανισμού για την υπόθεση
Καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού είχε κάνει στα τέλη Δεκεμβρίου το 2025 μια μητέρα η οποία ανέφερε πως η κόρη της αλλά και άλλες ανήλικες κοπέλες είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από προπονητή στίβου στη Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, η συγκεκριμένη μητέρα, στην συνέχεια διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της. Επίσης, σύμφωνα με τη μητέρα ότι ο προπονητής ασκούσε σωματική αλλά και λεκτική βία στα παιδιά.
Υπενθυμίζεται πως ο προπονητής στίβου από την Κεφαλονιά έχει προφυλακιστεί.
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι: Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.
Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.
Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.
Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.
Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.
Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή ηλεκτρονικά στο CyberTipline Hellas https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:cyber-tipline/ δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, η συγκεκριμένη μητέρα, στην συνέχεια διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της. Επίσης, σύμφωνα με τη μητέρα ότι ο προπονητής ασκούσε σωματική αλλά και λεκτική βία στα παιδιά.
Υπενθυμίζεται πως ο προπονητής στίβου από την Κεφαλονιά έχει προφυλακιστεί.
Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του ΠαιδιούΗ υπόθεση της Κεφαλλονιάς αναδεικνύει για μία ακόμα φορά τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι: Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.
Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.
Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.
Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.
Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.
Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή ηλεκτρονικά στο CyberTipline Hellas https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:cyber-tipline/ δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις.
Προφυλακίστηκε ο προπονητής στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών για σεξουαλική παρενόχλησηΣτη φυλακή οδηγήθηκε ο προπονητής που βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών από ανήλικες αθλήτριες στην Κεφαλονιά για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης του νησιού, ο κατηγορούμενος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στίβου στην Κεφαλονιά, εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Μετά τη διαδικασία, και με τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.
Η υπόθεση συνδέεται με καταγγελίες που αφορούν ανήλικες αθλήτριες και έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον αθλητικό κόσμο της Κεφαλονιάς.
Η έρευνα των δικαστικών Αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.
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