Μητσοτάκης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο νέο τρένο, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης Τρένα

Μητσοτάκης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο νέο τρένο, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες

Οι νέοι υβριδικοί συρμοί της Hellenic Train αποτελούν μέρος της συμφωνίας Ελλάδας – Ferrovie dello Stato για την ανανέωση του στόλου

Μητσοτάκης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο νέο τρένο, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες
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Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας – Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών συρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε, συνολικά 25 νέα τρένα θα ενταχθούν σταδιακά στον ελληνικό σιδηρόδρομο, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, με στόχο την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ενίσχυση των υποδομών.


Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη



«Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο.

Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξαφνικά.

Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό». 

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