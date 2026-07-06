Μητσοτάκης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο νέο τρένο, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες



Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από ταπου πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας – Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο.Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών συρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.Όπως σημείωσε, συνολικά 25 νέα τρένα θα ενταχθούν σταδιακά στον ελληνικό σιδηρόδρομο, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, με στόχο την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ενίσχυση των υποδομών.





«Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο.



Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξαφνικά.



Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό».