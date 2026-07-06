Τα καμένα εργοστάσια καπνίζουν ακόμα στο Ωραιόκαστρο, ανησυχία για το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε από την πυρκαγιά

Πέντε εκατ. ευρώ για τις υποδομές που κάηκαν από την πυρκαγιά - Πώς θα αποζημιωθούν πολίτες και επιχειρήσεις





Η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη του δήμου Παύλου Μελά, συνεχίζει να σιγοκαίει, με εύφλεκτα υλικά όπως λάστιχα αυτοκινήτων, πλαστικά και αλουμίνια να παραδίδονται στις φλόγες. Την ίδια ώρα, η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική από το τοξικό νέφος που εκλύεται, το οποίο χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνο.







Ταυτόχρονα, δρομολογούνται οι διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών, ενώ εξακολουθούν να επιχειρούν 120 πυροσβέστες.





Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής ΑΠΘ, παιδιά ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες πρέπει να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας όσοι διαμένουν στη περιοχή πρέπει να κρατούν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα, το κλιματιστικό να λειτουργεί σε mode ανακύκλωσης ενώ όσοι διαθέτουν συσκευές καθαρισμού αέρα πρέπει να τις θέσουν σε λειτουργία.



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«Παράγονται πολύ αρωματικοί υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες ουσίες, όπως επίσης –και το σημαντικότερο ειδικά για τα πλαστικά– διοξίνες και φουράνια, που είναι επίσης καρκινογόνες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι ουσίες αυτές βιοσυσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό και χρειάζονται περίπου 16,5 χρόνια ώστε η συγκέντρωσή τους να μειωθεί στο μισό.



Παράλληλα, προειδοποίησε για τις άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, όπως δύσπνοια, βήχα, τσούξιμο στα μάτια και στον λαιμό, υπογραμμίζοντας ότι ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες και όσοι πάσχουν από άσθμα, χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα.



Τα σωματίδια μεταφέρθηκαν προς το κέντρο και την ανατολική Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές, από την μεγάλη πυρκαγιά το βράδυ του Σαββάτου (4/7), στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.Η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη του δήμου Παύλου Μελά, συνεχίζει να σιγοκαίει, με εύφλεκτα υλικά όπως λάστιχα αυτοκινήτων, πλαστικά και αλουμίνια να παραδίδονται στις φλόγες. Την ίδια ώρα, η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική από το τοξικό νέφος που εκλύεται, το οποίο χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνο.Ταυτόχρονα, δρομολογούνται οι διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών, ενώ εξακολουθούν να επιχειρούν 120 πυροσβέστες.Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής ΑΠΘ, παιδιά ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες πρέπει να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας όσοι διαμένουν στη περιοχή πρέπει να κρατούν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα, το κλιματιστικό να λειτουργεί σε mode ανακύκλωσης ενώ όσοι διαθέτουν συσκευές καθαρισμού αέρα πρέπει να τις θέσουν σε λειτουργία.Όπως εξήγησε, από την καύση πλαστικών και άλλων βιομηχανικών υλικών εκλύονται πτητικές τοξικές ουσίες, οι οποίες προσκολλώνται στα σωματίδια αιθάλης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα.«Παράγονται πολύ αρωματικοί υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες ουσίες, όπως επίσης –και το σημαντικότερο ειδικά για τα πλαστικά– διοξίνες και φουράνια, που είναι επίσης καρκινογόνες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι ουσίες αυτές βιοσυσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό και χρειάζονται περίπου 16,5 χρόνια ώστε η συγκέντρωσή τους να μειωθεί στο μισό.Παράλληλα, προειδοποίησε για τις άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, όπως δύσπνοια, βήχα, τσούξιμο στα μάτια και στον λαιμό, υπογραμμίζοντας ότι ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες και όσοι πάσχουν από άσθμα, χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα.Τα σωματίδια μεταφέρθηκαν προς το κέντρο και την ανατολική Θεσσαλονίκη

Ο καθηγητής ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, το νέφος των σωματιδίων είχε ήδη μετακινηθεί από την περιοχή της πυρκαγιάς προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης και την Καλαμαριά, λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων.



Εξήγησε ότι ενδεχόμενη βροχόπτωση θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, καθώς θα οδηγήσει στην καθίζηση των σωματιδίων. Ωστόσο, όπως τόνισε, τότε η τοξικότητα μεταφέρεται στο έδαφος, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων.



Πέντε εκατ. ευρώ για τις υποδομές που κάηκαν από την πυρκαγιά Πέντε εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό Προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση τον ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο.



Παράλληλα, ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.



Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά και τον συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, μετέβη στις καμένες περιοχές και στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Εκεί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης.



Σε δήλωση του από το σημείο ανέφερε: «Κάναμε σύσκεψη τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τους δυο Δημάρχους. Ορίσαμε τις διαδικασίες και τους χρόνους μέσα στους οποίους θα διεξαχθούν όλες αυτές οι διαδικασίες». Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, κτίρια των οποίων έχουν υποστεί βλάβες ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι «ήδη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνει τις αυτοψίες και με το φύλλο αυτοψίας οι πολίτες θα προσέλθουν στον Δήμο μαζί με ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο Ε1 και το Ε9 για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την οικοσκευή και το επίδομα των βιοτικών αναγκών».



Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές σημείωσε ότι «ήρθαμε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια και είπε ότι άμεσα θα βγάλει συνεργεία, ούτως ώστε να κάνει αυτή τις αυτοψίες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν». «Ανακοινώσαμε την απόφαση που έχουμε πάρει, η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Και συνεννοηθήκαμε και με τους δύο δημάρχους και με την Περιφέρεια σε ό, τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές, το ποσό το οποίο θα δοθεί θα είναι 5 εκ. Ευρώ», διευκρίνισε ο κ. Κατσαφάδος.



«Υπάρχει διαβεβαίωση δια στόματος του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί αναφορικά με την αποκατάσταση όλων των ζημιών. Το μερίδιο που αναλαμβάνει το κεντρικό κράτος είναι πολύ σημαντικό. Από εμάς εξαρτάται να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες, να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις και να προχωρήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται», δήλωσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, εκτιμώντας ότι έως αύριο θα έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή των ζημιών.



«Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε από τον κ. Κατσαφάδο για στήριξη της Κεντρικής διοίκησης στις πληγείσες περιοχές μας ικανοποιούν σε πρώτο βαθμό. Είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη της κυβέρνησης σε τέτοιες στιγμές, περάσαμε εφιαλτικές ώρες από το βράδυ του Σαββάτου. Η φωτιά ακόμα σιγοκαίει στις βιομηχανίες της Φιλοθέης, οι κάτοικοι περιμένουν και εμείς είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή» δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.



Σύμφωνα με μια πρώτη καταγραφή των ζημιών στον Δήμο Παύλου Μελά: Στον οικισμό Φιλοθέης υπάρχουν φθορές στο κύριο κτίσμα 2 οικιών, φθορές στην περίφραξη 3 οικιών, φθορές στον αύλειο χώρο άλλων 3 οικιών, ολική καταστροφή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5, ολική καταστροφή 8 παραπηγμάτων (ξύλινες παράγκες που λειτουργούσαν ως αποθηκευτικοί χώροι), φθορές σε γεωτρήσεις και πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου υδροδότησης. Στη Ζώνη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ευκαρπίας καταγράφηκαν: ολοσχερής καταστροφή 3 επαγγελματικών χώρων, μερική καταστροφή άλλων 3 επαγγελματικών χώρων και μερική καταστροφή στον αύλειο χώρο 5 επαγγελματικών χώρων.