Αναρτώνται τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων για Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας
ΕΛΛΑΔΑ
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Αναρτώνται τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων για Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας

Διευκρινίζεται, ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις

Αναρτώνται τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων για Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας
Από σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://results.it.minedu.gov.gr/ τα στοιχεία των υποψηφίων, που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών, μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλόλητα-ικανότητα τους, πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο Κωδικό τους Αριθμό Εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Διευκρινίζεται, ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ.).

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