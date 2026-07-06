Σύλληψη και πρόστιμο σε γυναίκα για κακομεταχείριση ζώων στη Λέσβο
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Σύλληψη και πρόστιμο σε γυναίκα για κακομεταχείριση ζώων στη Λέσβο

H κατηγορούμενη διατηρούσε σε αγρόκτημα τρεις κατσίκες, έχοντας δέσει σε καθεμία από αυτές με σχοινί τα δύο πόδια

Σύλληψη και πρόστιμο σε γυναίκα για κακομεταχείριση ζώων στη Λέσβο
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Στη σύλληψη μίας γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί στη Λέσβο μετά από καταγγελία για υπόθεση κακομεταχείρισης ζώων και ειδικότερα είχε δέσει σε τρεις κατσίκες με σχοινί τα δύο πόδια (παστούρωμα).

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το Κυριακή 5 Ιουλίου, στην ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου, ενώ σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η κατηγορούμενη διατηρούσε σε αγρόκτημα τρεις κατσίκες, έχοντας δέσει σε καθεμία από αυτές με σχοινί τα δύο πόδια (παστούρωμα), περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη φυσιολογική τους κίνηση.

Για την παράβαση βεβαιώθηκε σε βάρος της και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις αστυνομικές αρχές, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Πολιχνίτου Λέσβο.
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