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Γυναίκα έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι» στην Πάρνηθα, απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική
Γυναίκα έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι» στην Πάρνηθα, απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική
Η πεζοπόρος εντοπίστηκε μέσω GPS μετά από κλήση στο 112 – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη, αλλά με τις αισθήσεις της, σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στην Πάρνηθα, με την πτώση γυναίκας σε δύσβατο γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων κοντά στο καταφύγιο Μπάφι.
Ειδικότερα το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:00 στην ευρύτερη περιοχή κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα πραγματοποιούσε πεζοπορία σε γνωστό μονοπάτι της περιοχής όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη χαράδρα περίπου 20 μέτρων.
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση μετά από κλήση που δέχθηκε ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Οι διασώστες κατάφεραν να προσδιορίσουν το ακριβές στίγμα της γυναίκας μέσω του συστήματος GPS του κινητού της τηλεφώνου, γεγονός που διευκόλυνε τον έγκαιρο εντοπισμό της μέσα στο πυκνό ανάγλυφο του βουνού.
Για την ανάσυρσή της κινητοποιήθηκε δύναμη της Πυροσβεστικής αποτελούμενη από 18 πυροσβέστες, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για επιχειρήσεις σε κάθετα και δύσβατα σημεία.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα ανασύρθηκε από τον γκρεμό. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πεζοπόρος φέρει τραύματα από την πτώση, ωστόσο διατήρησε τις αισθήσεις της καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης και επικοινωνούσε με τους διασώστες.
Η τραυματίας παραδόθηκε με ασφάλεια σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ που περίμενε στο πλησιέστερο προσβάσιμο σημείο, προκειμένου να διακομισθεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.
Ειδικότερα το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:00 στην ευρύτερη περιοχή κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα πραγματοποιούσε πεζοπορία σε γνωστό μονοπάτι της περιοχής όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη χαράδρα περίπου 20 μέτρων.
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση μετά από κλήση που δέχθηκε ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Οι διασώστες κατάφεραν να προσδιορίσουν το ακριβές στίγμα της γυναίκας μέσω του συστήματος GPS του κινητού της τηλεφώνου, γεγονός που διευκόλυνε τον έγκαιρο εντοπισμό της μέσα στο πυκνό ανάγλυφο του βουνού.
Για την ανάσυρσή της κινητοποιήθηκε δύναμη της Πυροσβεστικής αποτελούμενη από 18 πυροσβέστες, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για επιχειρήσεις σε κάθετα και δύσβατα σημεία.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα ανασύρθηκε από τον γκρεμό. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πεζοπόρος φέρει τραύματα από την πτώση, ωστόσο διατήρησε τις αισθήσεις της καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης και επικοινωνούσε με τους διασώστες.
Η τραυματίας παραδόθηκε με ασφάλεια σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ που περίμενε στο πλησιέστερο προσβάσιμο σημείο, προκειμένου να διακομισθεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.
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