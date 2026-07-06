Προφυλακίστηκε προπονητής στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών για σεξουαλική παρενόχληση
ΕΛΛΑΔΑ
Προπονητής Κεφαλονιά Ανήλικες Στίβος

Προφυλακίστηκε προπονητής στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών για σεξουαλική παρενόχληση

Ο κατηγορούμενος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στίβου στο νησί

Προφυλακίστηκε προπονητής στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών για σεξουαλική παρενόχληση
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Στη φυλακή οδηγήθηκε ο προπονητής που βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών από ανήλικες αθλήτριες στην Κεφαλονιά για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης του νησιού, ο κατηγορούμενος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στίβου στην Κεφαλονιά, εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Μετά τη διαδικασία, και με τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Η υπόθεση συνδέεται με καταγγελίες που αφορούν ανήλικες αθλήτριες και έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον αθλητικό κόσμο της Κεφαλονιάς.

Η έρευνα των δικαστικών Αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.
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