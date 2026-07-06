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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα Λασιθίου
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα Λασιθίου
Είχε εκδοθεί και μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού
UPD:
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας, στο Λασίθι Κρήτης το μεσημέρη της Δευτέρας.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες συνέχεια ενυσχήθηκαν και κατάφεορυν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Στο επιχείρησαν 71 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 24 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μπραμιανά να απομακρυνθούν προς την Ιεράπετρα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες συνέχεια ενυσχήθηκαν και κατάφεορυν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Στο επιχείρησαν 71 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 24 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μπραμιανά να απομακρυνθούν προς την Ιεράπετρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μπραμιανά #Ιεράπετρας της Περιφερειακής ενότητας #Λασιθίου.
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς #Ιεράπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki…
UPD:
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