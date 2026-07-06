Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα Λασιθίου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Λασίθι Κρήτη Πυρκαγιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα Λασιθίου

Είχε εκδοθεί και μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα Λασιθίου
UPD:
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας, στο Λασίθι Κρήτης το μεσημέρη της Δευτέρας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες συνέχεια ενυσχήθηκαν και κατάφεορυν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Στο επιχείρησαν 71 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 24 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μπραμιανά να απομακρυνθούν προς την Ιεράπετρα.


UPD:

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