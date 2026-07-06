Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη, κάνουν επιχωματώσεις για να σβήσουν τις ενεργές εστίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη Ανακύκλωση Φωτιά Πυρκαγιά

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη, κάνουν επιχωματώσεις για να σβήσουν τις ενεργές εστίες

Στη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας - Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη, κάνουν επιχωματώσεις για να σβήσουν τις ενεργές εστίες
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Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης για δεύτερο 24ωρο στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης στη Φιλοθέη Ωραιοκάστρου που παραδόθηκε στις φλόγες το βράδυ του Σαββάτου ( 4/6) και συνεχίζεται η φωτιά σε τόνους υλικών που ήταν αποθηκευμένα εντός του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο παραμένει 150 πυροσβέστες και 52 οχήματα ενώ εντός του εργοστασίου συνεχίζουν να υπάρχουν εστίες φωτιάς, ενώ ο καπνός συνεχίζει να κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Πώς προσπαθούν να σβήσουν τις ενεργές εστίες

Αξιοσημείωτο είναι ότι εντός του εργοστασίου βρίσκονται τόνοι ανακυκλωμένων υλικών όπως λάστιχα αυτοκινήτων πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια, αλουμίνιο κλπ, ενώ ως βασική τακτική κατάσβεσης των εστιών που καίνε είναι οι επιχωματώσεις προκειμένου η φωτιά να στερηθεί το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη, κάνουν επιχωματώσεις για να σβήσουν τις ενεργές εστίες

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά στο Ωραιόκαστρο ξέσπασε στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου (4/6) και λόγω των ανέμων έλαβε μεγάλες διαστάσεις με το μέτωπο της φωτιάς να απειλεί τις περιοχές Φιλοθέη και Ανθούπολη ενώ κάηκαν βιοτεχνίες.

Στη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

Σήμερα στις 11:45, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα συμμετέχει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ωραιοκάστρου Παντελεήμονα Τσακίρη, του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, του Περιφερειακού Συντονιστή Χαράλαμπου Στεργιάδη, καθώς και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.
Φανή Χαρίση
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