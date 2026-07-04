Βίντεο από τη στιγμή που τα σκυλιά της ΕΛΑΣ ξετρυπώνουν δεκάδες φιξάκια κοκαΐνης στη Μύκονο
ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος Διακίνηση νακρωτικών Ναρκωτικά

Βίντεο από τη στιγμή που τα σκυλιά της ΕΛΑΣ ξετρυπώνουν δεκάδες φιξάκια κοκαΐνης στη Μύκονο

Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της ΕΛΑΣ εντοπίζουν την κρυψώνα με τα ναρκωτικά και οδηγούν τους αστυνομικούς στα ίχνη του 30χρονου διακινητή

Βίντεο από τη στιγμή που τα σκυλιά της ΕΛΑΣ ξετρυπώνουν δεκάδες φιξάκια κοκαΐνης στη Μύκονο
Φρίξος Δρακοντίδης
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Βίντεο από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου φέρνει στο φως το protothema.gr, καταγράφοντας καρέ-καρέ τη στιγμή που τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της ΕΛΑΣ εντοπίζουν την κρυψώνα με τα ναρκωτικά και οδηγούν τους αστυνομικούς στα ίχνη του 30χρονου διακινητή.

Στις εικόνες, τα σκυλιά της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα στον χώρο, «χτενίζοντας» κάθε σημείο, μέχρι τη στιγμή που σηματοδοτούν το ακριβές σημείο όπου ήταν κρυμμένα δεκάδες «φιξάκια» κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί επεμβαίνουν άμεσα και αποκαλύπτουν την καβάτζα, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος.

Δείτε το βίντεο:


Η επιχείρηση στήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολυήμερη διακριτική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 30χρονος αλλοδαπός κινούνταν καθημερινά με το αυτοκίνητό του στη Μύκονο, πραγματοποιώντας σύντομα ραντεβού με πελάτες, στους οποίους παρέδιδε «φιξάκια» ναρκωτικών έναντι μετρητών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες στο σπίτι του, στο όχημά του αλλά και σε ειδικό χώρο που χρησιμοποιούσε ως κρυψώνα, εντοπίζοντας μεγάλη ποσότητα ουσιών. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 239 φιξάκια κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους 296,5 γραμμαρίων, 37 φιξάκια κεταμίνης βάρους 31,3 γραμμαρίων, 154 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), 31 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης, 50 ναρκωτικά δισκία, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και 8.000 ευρώ και 1.160 δολάρια σε μετρητά. Σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, το οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ουσιών θα ξεπερνούσε τις 45.000 ευρώ.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ιταλικές Αρχές για υπόθεση λαθροδιακίνησης, ενώ είχε καταχωρηθεί και απαγόρευση εισόδου στη ζώνη Σένγκεν από τις γερμανικές Αρχές.
Φρίξος Δρακοντίδης
7 ΣΧΟΛΙΑ

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