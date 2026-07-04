Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ατάβυρο στη Ρόδο, μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Ρόδος

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ατάβυρο στη Ρόδο, μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ωστόσο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ατάβυρο στη Ρόδο, μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων
UPD:
Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τέθηκαν οι πυροσβεστικές και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που σημειώθηκε περίπου στις 14:10 στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και 'Αγιος Ισίδωρος.

Σχεδόν δύο ώρες μετά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ζητήθηκε και συνδρομή από αέρος

Σύμφωνα με δηλώσεις, νωρίτερα, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου/ Χρήστου Ευστρατίου και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλη Θωμάτου, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο, τα οποία απογειώνονται για να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Παράλληλα, στο μέτωπο έχουν κινητοποιηθεί εθελοντικές οργανώσεις και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.
UPD:

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