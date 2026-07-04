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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στο Λειψύδριο του Κιλκίς, ήχησε το 112
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στο Λειψύδριο του Κιλκίς, ήχησε το 112
Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή
UPD:
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο μετά τις 15:30, στην περιοχή Λειψύδριο του Κιλκίς.
Περίπου στις 18:00 οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και περιλάμβαναν 55 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Παράλληλα, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
Η πυροσβεστική αναφέρει ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στην περιοχή βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.
Περίπου στις 18:00 οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και περιλάμβαναν 55 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Η πυροσβεστική αναφέρει ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στην περιοχή βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.
UPD:
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