Θρίλερ στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, φέρει βαρύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι

Οι πατημασιές μέσα σε αίματα, αλλά και ένα πανί με ίχνη αίματος που βρέθηκε κοντά στη σορό, αποτελούν κρίσιμα ευρήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών