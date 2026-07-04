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Θρίλερ στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, φέρει βαρύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
Θρίλερ στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, φέρει βαρύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
Οι πατημασιές μέσα σε αίματα, αλλά και ένα πανί με ίχνη αίματος που βρέθηκε κοντά στη σορό, αποτελούν κρίσιμα ευρήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην Κατερίνη, μετά τον εντοπισμό σορού γυναίκας μέσα στην κατοικία της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη ανάσκελα, φέροντας βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.
το σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκαν πατημασιές μέσα σε ίχνη αίματος, καθώς και ένα πανί με κηλίδες αίματος σε κοντινή απόσταση από τη σορό — ευρήματα που εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη ανάσκελα, φέροντας βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.
το σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκαν πατημασιές μέσα σε ίχνη αίματος, καθώς και ένα πανί με κηλίδες αίματος σε κοντινή απόσταση από τη σορό — ευρήματα που εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
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