Θρίλερ στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, φέρει βαρύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Κατερίνη Σορός

Θρίλερ στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, φέρει βαρύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι

Οι πατημασιές μέσα σε αίματα, αλλά και ένα πανί με ίχνη αίματος που βρέθηκε κοντά στη σορό, αποτελούν κρίσιμα ευρήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών

Θρίλερ στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, φέρει βαρύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην Κατερίνη, μετά τον εντοπισμό σορού γυναίκας μέσα στην κατοικία της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη ανάσκελα, φέροντας βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

το σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκαν πατημασιές μέσα σε ίχνη αίματος, καθώς και ένα πανί με κηλίδες αίματος σε κοντινή απόσταση από τη σορό — ευρήματα που εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης