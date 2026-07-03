Στη φυλακή ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι στην Κρήτη

Ο άνδρας βαρύνεται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας - Κατά την καταγγελία, ο άνδρας χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του