Στη φυλακή ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Απόπειρα ανθρωποκτονίας Ανήλικος Ηράκλειο Κρήτη

Στη φυλακή ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι στην Κρήτη

Ο άνδρας βαρύνεται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας - Κατά την καταγγελία, ο άνδρας χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του

Στη φυλακή ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι στην Κρήτη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού, έπειτα από ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι (03/07), όπου απολογήθηκε για την υπόθεση, μετά την προθεσμία που είχε λάβει από τις δικαστικές αρχές. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ανακρίτρια και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.


Η καταγγελία της μητέρας 

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος, που είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, και εισέβαλε στο διαμέρισμα ενώ η μητέρα απουσίαζε.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο άνδρας απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.

Αρχικά, σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή. Ωστόσο, μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, η δίωξη αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως αναφέρει το creta24.gr
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης