Στη φυλακή ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι στην Κρήτη
Στη φυλακή ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι στην Κρήτη
Ο άνδρας βαρύνεται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας - Κατά την καταγγελία, ο άνδρας χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού, έπειτα από ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι (03/07), όπου απολογήθηκε για την υπόθεση, μετά την προθεσμία που είχε λάβει από τις δικαστικές αρχές. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ανακρίτρια και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος, που είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, και εισέβαλε στο διαμέρισμα ενώ η μητέρα απουσίαζε.
Κατά την ίδια καταγγελία, ο άνδρας απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
Αρχικά, σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή. Ωστόσο, μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, η δίωξη αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως αναφέρει το creta24.gr
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι (03/07), όπου απολογήθηκε για την υπόθεση, μετά την προθεσμία που είχε λάβει από τις δικαστικές αρχές. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ανακρίτρια και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος, που είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, και εισέβαλε στο διαμέρισμα ενώ η μητέρα απουσίαζε.
Η καταγγελία της μητέρας
Κατά την ίδια καταγγελία, ο άνδρας απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
Αρχικά, σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή. Ωστόσο, μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, η δίωξη αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως αναφέρει το creta24.gr
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