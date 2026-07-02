Συνελήφθη 58χρονος μετά από καταγγελία ότι επιτέθηκε σε 8χρονο στο Ηράκλειο και πήγε να τον πνίξει με μαξιλάρι
Συνελήφθη 58χρονος μετά από καταγγελία ότι επιτέθηκε σε 8χρονο στο Ηράκλειο και πήγε να τον πνίξει με μαξιλάρι
Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στον 11χρονο αδελφό του παιδιού, στο σπίτι της οικογένειας - Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του συλληφθέντα
Στη σύλληψη ενός 58χρονου σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι, την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι, ο άνδρας μπήκε στην οικία και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, παρουσία του δεύτερου παιδιού της, ηλικίας 11 ετών.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το cretalive.gr, o άνδρας, που νοικιάζει στην οικογένεια το σπίτι της, είχε ενοχληθεί από τις φωνές των παιδιών. Αφού μπήκε στην οικία όταν ήταν μόνα τους τα δύο παιδιά, χτύπησε στο πρόσωπο τον 8χρονο και επιχείρησε να τον πνίξει με ένα μαξιλάρι.
Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του, μεταξύ άλλων, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το cretalive.gr, o άνδρας, που νοικιάζει στην οικογένεια το σπίτι της, είχε ενοχληθεί από τις φωνές των παιδιών. Αφού μπήκε στην οικία όταν ήταν μόνα τους τα δύο παιδιά, χτύπησε στο πρόσωπο τον 8χρονο και επιχείρησε να τον πνίξει με ένα μαξιλάρι.
Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του, μεταξύ άλλων, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι.
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