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Τραγωδία στη Μεσσηνία: Εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα
Τραγωδία στη Μεσσηνία: Εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα
Το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του σε κατοικία – Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος
Τη ζωή του έχασε ένα εξάχρονο παιδί, το οποίο εντοπίστηκε σε πισίνα κατοικίας το απόγευμα της Πέμπτης στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών υπήκοο Αλβανίας, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, την ώρα που εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον επάνω όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου, παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 16:30 το απόγευμα.
Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών υπήκοο Αλβανίας, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, την ώρα που εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον επάνω όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου, παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 16:30 το απόγευμα.
Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
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