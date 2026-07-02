Τραγωδία στη Μεσσηνία: Εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσσηνία παιδί Πισίνα

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα

Το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του σε κατοικία – Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τη ζωή του έχασε ένα εξάχρονο παιδί, το οποίο εντοπίστηκε σε πισίνα κατοικίας το απόγευμα της Πέμπτης στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών υπήκοο Αλβανίας, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, την ώρα που εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον επάνω όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου, παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 16:30 το απόγευμα.

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης