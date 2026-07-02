Συγκλονίζει η φίλη της Αφροδίτης Νέστορα: «Σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή»
Συγκλονίζει η φίλη της Αφροδίτης Νέστορα: «Σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή»
Ένα άκρως συγκινητικό αλλά και οργισμένο μήνυμα από τη φίλη της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας
Μια βαθιά συγκινητική αλλά και οργισμένη ανάρτηση έκανε η Χρύσα Μπαρτζώκα για τη φίλη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει στο κείμενό της, η Αφροδίτη Νέστορα, μετά την απώλεια της αδερφής της, αφιέρωσε ολοκληρωτικά τη ζωή της και των γονιών της στην προσπάθεια να προσφέρει βοήθεια και «ζωή» σε όποιον έχει ανάγκη, δημιουργώντας το project «RED-Y» μέσω της ενασχόλησής της με την πολιτική.
Η Χρύσα Μπαρτζώκα εξαπολύει σκληρή επίθεση στους δράστες της επίθεσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο», ενώ συμπληρώνει με νόημα πως τίποτα δεν πρόκειται να βελτιώσει τη δική τους ζωή στερώντας από την κοινωνία ανθρώπους που το μόνο που θέλουν είναι να είναι χρήσιμοι.
Ολόκληρη η ανάρτηση της Χρύσας Μπαρτζώκα:
«Η αδερφή-Φίλη μου Αφροδίτη Νέστορα από τότε που έχασε την αδερφή της έχει αφιερώσει την ζωή της - τη δική της και των γονιών της- στην κυριολεξία στη μέγιστη προσπάθεια που μπορεί να καταφέρει. Άνθρωπος να δώσει ζωή σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι δημιούργησε και το RED-Y. Ο δρόμος για να το καταφέρει στάθηκε η πολιτική. Αυτός ήταν κι ο λόγος που σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο. Τίποτα δεν θα βελτιώσει τη δική σας ζωή στερώντας Ανθρώπους που το μόνο που προσπαθούν είναι να είναι χρήσιμοι.
Η μαμά Βάγια, η αδερφή της Νικολέτα θα ζουν μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο πλάι σου πάντα για πάντα και στηρίζουν το έργο σου Αφροδίτη Νέστορα. Είναι τόσο πολλοί.
Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑ.».
Όπως αναφέρει στο κείμενό της, η Αφροδίτη Νέστορα, μετά την απώλεια της αδερφής της, αφιέρωσε ολοκληρωτικά τη ζωή της και των γονιών της στην προσπάθεια να προσφέρει βοήθεια και «ζωή» σε όποιον έχει ανάγκη, δημιουργώντας το project «RED-Y» μέσω της ενασχόλησής της με την πολιτική.
Η Χρύσα Μπαρτζώκα εξαπολύει σκληρή επίθεση στους δράστες της επίθεσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο», ενώ συμπληρώνει με νόημα πως τίποτα δεν πρόκειται να βελτιώσει τη δική τους ζωή στερώντας από την κοινωνία ανθρώπους που το μόνο που θέλουν είναι να είναι χρήσιμοι.
Ολόκληρη η ανάρτηση της Χρύσας Μπαρτζώκα:
«Η αδερφή-Φίλη μου Αφροδίτη Νέστορα από τότε που έχασε την αδερφή της έχει αφιερώσει την ζωή της - τη δική της και των γονιών της- στην κυριολεξία στη μέγιστη προσπάθεια που μπορεί να καταφέρει. Άνθρωπος να δώσει ζωή σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι δημιούργησε και το RED-Y. Ο δρόμος για να το καταφέρει στάθηκε η πολιτική. Αυτός ήταν κι ο λόγος που σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο. Τίποτα δεν θα βελτιώσει τη δική σας ζωή στερώντας Ανθρώπους που το μόνο που προσπαθούν είναι να είναι χρήσιμοι.
Η μαμά Βάγια, η αδερφή της Νικολέτα θα ζουν μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο πλάι σου πάντα για πάντα και στηρίζουν το έργο σου Αφροδίτη Νέστορα. Είναι τόσο πολλοί.
Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑ.».
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