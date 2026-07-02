Καταιγίδες και 38άρια σήμερα, πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Καταιγίδες και 38άρια σήμερα, πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Επιμένουν οι  βροχές και τα μπουρίνια τις θερμές ώρες της ημέρας - Ισχυροί βοριάδες θα ρίξουν τη θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο

Καταιγίδες και 38άρια σήμερα, πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Συνεχίζονται οι καταιγίδες και τα μπουρίνια στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Ωστόσο, η έλευση ισχυρών βοριάδων το Σαββατοκύριακο θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού, περιορίζοντας την αστάθεια και οδηγώντας σε σταδιακή υποχώρηση της ζέστης.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να συνοδευτούν από ισχυρούς ανέμους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

🌦️Καταιγίδες και μπουρίνια με 38άρια

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, τους 33 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και τους 30 με 31 βαθμούς στις Κυκλάδες, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπεται πρόσκαιρη βροχή ή μπόρα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

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Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα διατηρηθεί τις θερμές ώρες της ημέρας στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.

Παράλληλα, από το Σάββατο οι βοριάδες θα ενισχυθούν σταδιακά. Την Κυριακή, οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

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