Χατζηβασιλείου: Πράξεις τρομοκρατίας οι επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες θα λογοδοτήσουν
Χατζηβασιλείου: Πράξεις τρομοκρατίας οι επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες θα λογοδοτήσουν
O υφυπουργός έγραψε πως οι επιθέσεις «στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του»
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
Όπως είπε, είναι «πράξεις τρομοκρατίας» και «στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του χωρίς φόβο» ενώ συμπλήρωσε πως οι δράστες θα λογοδοτήσουν.
Στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του χωρίς φόβο. Οι δράστες θα λογοδοτήσουν.
Η σκέψη μας βρίσκεται πρώτα στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Εύχομαι από καρδιάς να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία.
Όπως είπε, είναι «πράξεις τρομοκρατίας» και «στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του χωρίς φόβο» ενώ συμπλήρωσε πως οι δράστες θα λογοδοτήσουν.
Η ανάρτηση του Τάσου ΧατζηβασιλείουΟι εμπρηστικές επιθέσεις στις κατοικίες του Σ. Αναστασιάδη, του Ζ. Ιωακείμοβιτς και της Α. Νέστορα, στελεχών της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη Θεσσαλονίκη, είναι πράξεις τρομοκρατίας.
Στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του χωρίς φόβο. Οι δράστες θα λογοδοτήσουν.
Η σκέψη μας βρίσκεται πρώτα στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Εύχομαι από καρδιάς να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία.
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