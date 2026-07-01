Χατζηβασιλείου: Πράξεις τρομοκρατίας οι επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες θα λογοδοτήσουν
ΕΛΛΑΔΑ
Τάσος Χατζηβασιλείου Εμπρηστική επίθεση Θεσσαλονίκη Νέα Δημοκρατία

Χατζηβασιλείου: Πράξεις τρομοκρατίας οι επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες θα λογοδοτήσουν

O υφυπουργός έγραψε πως οι επιθέσεις «στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του»

Χατζηβασιλείου: Πράξεις τρομοκρατίας οι επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες θα λογοδοτήσουν
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε, είναι «πράξεις τρομοκρατίας» και «στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του χωρίς φόβο» ενώ συμπλήρωσε πως οι δράστες θα λογοδοτήσουν.

Η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου

Οι εμπρηστικές επιθέσεις στις κατοικίες του Σ. Αναστασιάδη, του Ζ. Ιωακείμοβιτς και της Α. Νέστορα, στελεχών της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη Θεσσαλονίκη, είναι πράξεις τρομοκρατίας.

Στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της ελευθερίας κάθε πολίτη να υπερασπίζεται δημόσια τις ιδέες του χωρίς φόβο. Οι δράστες θα λογοδοτήσουν.

Η σκέψη μας βρίσκεται πρώτα στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Εύχομαι από καρδιάς να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης