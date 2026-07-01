Αναστασιάδης (πρώην βουλευτής ΝΔ) για την επίθεση στο σπίτι του: Έχει καταγραφεί από τις κάμερες το άτομο που άφησε τα γκαζάκια
Αναστασιάδης (πρώην βουλευτής ΝΔ) για την επίθεση στο σπίτι του: Έχει καταγραφεί από τις κάμερες το άτομο που άφησε τα γκαζάκια
Στο παρελθόν ο πρώην βουλευτής είχε μπει ξανά στο στόχαστρο αγνώστων
Το πρώτο του σχόλιο για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα (1/7) στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έκανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, η κατοικία του οποίου βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο.
Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες επιτέθηκαν -σχεδόν ταυτόχρονα- στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.
«Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».
Και συμπλήρωσε:
«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».
Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες επιτέθηκαν -σχεδόν ταυτόχρονα- στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.
«Έχει καταγραφεί το άτομο που άφησε τα γκαζάκια»Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24 και στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» κ. Αναστασιάδης σημείωσε:
«Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».
Και συμπλήρωσε:
«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».
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