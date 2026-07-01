Κομμάτια από πρόσοψη πολυκατοικίας έπεσαν στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Πολυκατοικία Κέντρο Αθήνας Σοβάδες

Κομμάτια από πρόσοψη πολυκατοικίας έπεσαν στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες

Από καθαρή τύχη τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο

Κομμάτια από πρόσοψη πολυκατοικίας έπεσαν στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες
Φρίξος Δρακοντίδης
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Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν τμήματα από την πρόσοψη πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη αποκολλήθηκαν και κατέπεσαν στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, κομμάτια σοβάδων και οικοδομικών υλικών βρέθηκαν διασκορπισμένα στο δρόμο, σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο, όπου καθημερινά κινούνται δεκάδες πεζοί.

Από καθαρή τύχη, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο, αποφεύγοντας έτσι έναν πιθανό τραυματισμό.

Κομμάτια από πρόσοψη πολυκατοικίας έπεσαν στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες

Στην πρόσοψη του κτιρίου διακρίνονται εμφανείς φθορές και ρωγμές, ενώ το σημείο απ’ όπου αποκολλήθηκαν τα υλικά προκαλεί έντονο προβληματισμό για την κατάσταση του ακινήτου και το ενδεχόμενο νέας πτώσης.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στον αποκλεισμό του χώρου με προστατευτικές κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, μέχρι να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κομμάτια από πρόσοψη πολυκατοικίας έπεσαν στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες
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Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των παλαιών κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς η φθορά του χρόνου και η έλλειψη παρεμβάσεων μπορούν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.
Φρίξος Δρακοντίδης
1 ΣΧΟΛΙΟ

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