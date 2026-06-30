Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ του Λευτέρη Μπούρου «Drifter 3 - O κλήρος πέφτει στα κορίτσια»

Τόσοι παράξενοι χαρακτήρες, τόσο παράξενες καταστάσεις, στο μεταίχμιο ανάμεσα στον θανάσιμο κίνδυνο και τη φάρσα. Που, κάποιες φορές, σκαρώνει η ίδια η ζωή.Ο κλήρος πέφτει στα κορίτσια: Στίχος από την ελληνική απόδοση του γαλλικού παραδοσιακού ναυτικού τραγουδιού «Il était un petit navire» («Ήταν ένα μικρό καράβι»), που πλέον θεωρείται παιδικό, παρά το μακάβριο θέμα του -εφόσον το «ποιος θα φαγωθεί» που ακολουθεί, δεν εννοείται μεταφορικά. Και, όντως, στο τρίτο μυθιστόρημα της σειράς Drifter, ο Λευτέρης Μπούρος ωθεί την πλοκή -καθώς επίσης και το συγγραφικό του χάρισμα- στα απόλυτα άκρα. Στο «Drifter 3 - O κλήρος πέφτει στα κορίτσια» η εκτέλεση ενός πασίγνωστου Έλληνα επιχειρηματία προκαλεί σοκ και πάταγο. Οι δράστες πασχίζουν να ξεφύγουν, αλλά η μοίρα τους είναι προδιαγεγραμμένη -και σίγουρα δεν είναι ευχάριστη. Ταυτόχρονα, ο Μπούρος υφαίνει πολλούς παράλληλους και τεμνόμενους αφηγηματικούς ιστούς, πάντα με ιδιότυπους, τρομακτικά ελκυστικούς και αινιγματικούς. Όπως δύο σερβιτόρες που, εν αγνοία τους, κινδυνεύουν θανάσιμα, μία οδηγός ταξί που συμπαθεί τους περιθωριακούς, αλλά αυτή η αδυναμία σπάνια της βγαίνει σε καλό, μία φυλακισμένη που εξαφανίζεται μυστηριωδώς, αμέσως μετά από την αναγγελία του θανάτου της. Επιπλέον, μία γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη που ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της έχει τα χέρια του βουτηγμένα στο αίμα. Όπως γράφει ο Λευτέρης Μπούρος χαρακτηριστικά «Στο χέρι σου κρατάς το κινητό σου. Η ανησυχία σου φουντώνει: ναι, τις τελευταίες μέρες το έκανε αυτό ο Ηλίας έχει μια βδομάδα τώρα που, παρά τα όσα έχετε συμφωνήσει, εκείνος αργεί να γυρίσει σπίτι. Αλλά το αποψινό είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα ο άντρας σου λείπει από χθες το μεσημέρι. Δεν είχες φάει τα παραμύθια του, ξέρεις καλά τα όσα ακούγονται για τον επιχειρηματία, και του είχες πει να προσέχει, του το είχες πει πολλές φορές. Ένα άσχημο προαίσθημα νιώθεις να σε τσακίζει. Ανοίγεις την τηλεόραση. Και τότε το βλέπεις».Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό νουάρ «Drifter 3 – O κλήρος πέφτει στα κορίτσια» του Λευτέρη Μπούρου είναι στο ΘΕΜΑ.