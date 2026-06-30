Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: Νέα έκπτωση έως και 15% σε αεροπορικά εισιτήρια της SKY express, σε ποιους απευθύνεται - Συνάντηση Μιχαηλίδου με Ροκοφύλλου