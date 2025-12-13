Υπόθεση Τζιν Χάνλον: Παραπομπή σε δίκη για ανθρωποκτονία με πρόθεση 16 χρόνια μετά τον θάνατό της - Κλειδί το ημερολόγιο

Η παραπομπή στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Όπως δήλωσε, η αλήθεια για τη σχέση της μητέρας του με τον κατηγορούμενο αποτυπώθηκε στο προσωπικό της ημερολόγιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για σύντομη γνωριμία που η ίδια διέκοψε γρήγορα, καθώς ο άνδρας δεν της φερόταν καλά. Στη συνέχεια, όπως είπε, άρχισε να εμφανίζεται απρόσκλητος, να ζητά χρήματα και να την παρακολουθεί.Ο Μάικλ Πόρτερ ανέφερε επίσης ότι η ανάγνωση του ημερολογίου ήταν δύσκολη για την οικογένεια, αλλά αναγκαία, σημειώνοντας ότι «ήταν η ίδια που μας έδειξε τον δρόμο». Μιλώντας για τη ζωή της μητέρας του στην Κρήτη, είπε ότι είχε αγαπήσει τον τόπο και είχε δημιουργήσει μια ζωή που την έκανε ευτυχισμένη. Κλείνοντας, τόνισε ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τη δικαίωση της μνήμης της μητέρας του μέχρι την τελική κρίση της υπόθεσης.Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ανατολικής Κρήτης στις 26 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα που του έχουν επιβληθεί, τα οποία περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να κριθεί στο ακροατήριο, δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο της Τζιν Χάνλον.