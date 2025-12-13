Υπόθεση Τζιν Χάνλον: Παραπομπή σε δίκη για ανθρωποκτονία με πρόθεση 16 χρόνια μετά τον θάνατό της - Κλειδί το ημερολόγιο
Υπόθεση Τζιν Χάνλον: Παραπομπή σε δίκη για ανθρωποκτονία με πρόθεση 16 χρόνια μετά τον θάνατό της - Κλειδί το ημερολόγιο
Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου απορρίπτει το ενδεχόμενο ατυχήματος και παραπέμπει σε δίκη τον πρώην φίλο της
Στη Δικαιοσύνη οδηγείται, έπειτα από 16 χρόνια, η υπόθεση θανάτου της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στη θάλασσα στο Ηράκλειο Κρήτης τον Μάρτιο του 2009, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου παραπέμπει σε δίκη έναν άνδρα για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Κατά το σκεπτικό, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας με ανθρωποκτόνο πρόθεση, φέρεται να ώθησε τη γυναίκα προς το έδαφος, προκαλώντας κακώσεις στον αυχένα και διατομή του εγκεφαλικού στελέχους, τραυματισμοί που επέφεραν τον θάνατό της, πριν τοποθετήσει το σώμα της στη θάλασσα.
Η κρίση αυτή βασίζεται σε ιατροδικαστικά ευρήματα και στη συνολική αποτίμηση του αποδεικτικού υλικού.
«Help».
Το σκεπτικό του βουλεύματοςΣύμφωνα με το βούλευμα που εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου κρίνει ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του κατηγορουμένου, κατοίκου Γουβών Ηρακλείου, με τον οποίο η Τζιν Χάνλον διατηρούσε σύντομη προσωπική σχέση.
Κατά το σκεπτικό, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας με ανθρωποκτόνο πρόθεση, φέρεται να ώθησε τη γυναίκα προς το έδαφος, προκαλώντας κακώσεις στον αυχένα και διατομή του εγκεφαλικού στελέχους, τραυματισμοί που επέφεραν τον θάνατό της, πριν τοποθετήσει το σώμα της στη θάλασσα.
Η απόρριψη του σεναρίου του πνιγμούΤο Συμβούλιο απορρίπτει την εκδοχή του ατυχήματος, κρίνοντας ότι ο θάνατος της Τζιν Χάνλον δεν επήλθε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το σώμα της μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στο νερό μετά τον θάνατό της, προκειμένου να δημιουργηθεί η εικόνα πνιγμού.
Η κρίση αυτή βασίζεται σε ιατροδικαστικά ευρήματα και στη συνολική αποτίμηση του αποδεικτικού υλικού.
Το προσωπικό ημερολόγιο στη δικογραφίαΙδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο προσωπικό ημερολόγιο της Τζιν Χάνλον, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Στις καταγραφές της, η ίδια περιγράφει τη σχέση της με τον κατηγορούμενο, αναφέροντας συμπεριφορές που αξιολογούνται ως πιεστικές και κακοποιητικές. Η τελευταία καταχώριση στο ημερολόγιο, την ημέρα του θανάτου της, αποτελείται από μία λέξη:
«Help».
Οι δηλώσεις του γιου στο «Φως στο Τούνελ»Ο γιος της Τζιν Χάνλον, Μάικλ Πόρτερ, μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την υπόθεση της μητέρας του, χαρακτηρίζοντας την παραπομπή σε δίκη ως την πρώτη ουσιαστική εξέλιξη έπειτα από 16 χρόνια. «Δεν έχουμε κερδίσει ακόμη τον πόλεμο, αλλά αυτή είναι μια τεράστια πρώτη νίκη», ανέφερε.
Όπως δήλωσε, η αλήθεια για τη σχέση της μητέρας του με τον κατηγορούμενο αποτυπώθηκε στο προσωπικό της ημερολόγιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για σύντομη γνωριμία που η ίδια διέκοψε γρήγορα, καθώς ο άνδρας δεν της φερόταν καλά. Στη συνέχεια, όπως είπε, άρχισε να εμφανίζεται απρόσκλητος, να ζητά χρήματα και να την παρακολουθεί.
Ο Μάικλ Πόρτερ ανέφερε επίσης ότι η ανάγνωση του ημερολογίου ήταν δύσκολη για την οικογένεια, αλλά αναγκαία, σημειώνοντας ότι «ήταν η ίδια που μας έδειξε τον δρόμο». Μιλώντας για τη ζωή της μητέρας του στην Κρήτη, είπε ότι είχε αγαπήσει τον τόπο και είχε δημιουργήσει μια ζωή που την έκανε ευτυχισμένη. Κλείνοντας, τόνισε ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τη δικαίωση της μνήμης της μητέρας του μέχρι την τελική κρίση της υπόθεσης.
Ο Μάικλ Πόρτερ ανέφερε επίσης ότι η ανάγνωση του ημερολογίου ήταν δύσκολη για την οικογένεια, αλλά αναγκαία, σημειώνοντας ότι «ήταν η ίδια που μας έδειξε τον δρόμο». Μιλώντας για τη ζωή της μητέρας του στην Κρήτη, είπε ότι είχε αγαπήσει τον τόπο και είχε δημιουργήσει μια ζωή που την έκανε ευτυχισμένη. Κλείνοντας, τόνισε ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τη δικαίωση της μνήμης της μητέρας του μέχρι την τελική κρίση της υπόθεσης.
Η παραπομπή στο Μικτό Ορκωτό ΔικαστήριοΟ κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ανατολικής Κρήτης στις 26 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα που του έχουν επιβληθεί, τα οποία περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να κριθεί στο ακροατήριο, δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο της Τζιν Χάνλον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα