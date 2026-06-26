Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
μόνο στην απλή έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Αποκλειστικό
Βενσάν Κασέλ
«Αυτό που μένει είναι η ομορφιά της ενέργειάς σου»
Η ομορφιά και η ασχήμια, ο έρωτας και ο θάνατος, η πατρότητα και η πληρότητα: ο Γάλλος σούπερ σταρ στα καλύτερά του
Βάσω Πλευρίτου
Η πρωταθλήτρια της πισίνας
Η αρχηγός του Ολυμπιακού ξαναζεί τον θρίαμβο της ομάδας πόλο γυναικών, βάζει πλώρη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και ονειρεύεται το δικό της οδοντιατρείο
Σταύρος Σβήγκος
«Τέχνη είναι να προσφέρεις στον κόσμο συναισθήματα»
Αποκλειστικό
Βενσάν Κασέλ
«Αυτό που μένει είναι η ομορφιά της ενέργειάς σου»
Η ομορφιά και η ασχήμια, ο έρωτας και ο θάνατος, η πατρότητα και η πληρότητα: ο Γάλλος σούπερ σταρ στα καλύτερά του
Βάσω Πλευρίτου
Η πρωταθλήτρια της πισίνας
Η αρχηγός του Ολυμπιακού ξαναζεί τον θρίαμβο της ομάδας πόλο γυναικών, βάζει πλώρη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και ονειρεύεται το δικό της οδοντιατρείο
Σταύρος Σβήγκος
«Τέχνη είναι να προσφέρεις στον κόσμο συναισθήματα»
Ηθοποιός, επιχειρηματίας, πατέρας, σύντροφος, μουσικός: στον δικό του κόσμο χωράνε όλες του οι αγάπες και φέτος, μία από αυτές, είναι οι «Πέρσες» που επελαύνουν στην Επίδαυρο
Celebrity Islands
Οι ιδιωτικοί παράδεισοι των σταρ
Από τον Ρίτσαρντ Μπράνσον μέχρι τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, οι πλούσιοι και διάσημοι αναζητούν στιγμές γαλήνης ή και νέες πηγές εσόδων σε ιδιόκτητα εξωτικά νησιά
Ακόμα:
Νίκος Φλώρος
Σμιλεύοντας την ανθρώπινη ματαιοδοξία
Αλμπίνα ντι Μπουαρουβρέ
Η κόμισσα που άλλαξε τον κόσμο
Θεόδωρος Στάμος
Ο επαναστάτης της αμερικανικής τέχνης
Μόδα
Το τέλος της μονοχρωμίας
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Κυριακή μόνο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
Celebrity Islands
Οι ιδιωτικοί παράδεισοι των σταρ
Από τον Ρίτσαρντ Μπράνσον μέχρι τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, οι πλούσιοι και διάσημοι αναζητούν στιγμές γαλήνης ή και νέες πηγές εσόδων σε ιδιόκτητα εξωτικά νησιά
Ακόμα:
Νίκος Φλώρος
Σμιλεύοντας την ανθρώπινη ματαιοδοξία
Αλμπίνα ντι Μπουαρουβρέ
Η κόμισσα που άλλαξε τον κόσμο
Θεόδωρος Στάμος
Ο επαναστάτης της αμερικανικής τέχνης
Μόδα
Το τέλος της μονοχρωμίας
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Κυριακή μόνο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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