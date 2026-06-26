To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

μόνο στην απλή έκδοση των 2,00€

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Αποκλειστικό
Βενσάν Κασέλ
«Αυτό που μένει είναι η ομορφιά της ενέργειάς σου»
Η ομορφιά και η ασχήμια, ο έρωτας και ο θάνατος, η πατρότητα και η πληρότητα: ο Γάλλος σούπερ σταρ στα καλύτερά του

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Βάσω Πλευρίτου
Η πρωταθλήτρια της πισίνας
Κλείσιμο
Η αρχηγός του Ολυμπιακού ξαναζεί τον θρίαμβο της ομάδας πόλο γυναικών, βάζει πλώρη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και ονειρεύεται το δικό της οδοντιατρείο

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Σταύρος Σβήγκος
«Τέχνη είναι να προσφέρεις στον κόσμο συναισθήματα»
Ηθοποιός, επιχειρηματίας, πατέρας, σύντροφος, μουσικός: στον δικό του κόσμο χωράνε όλες του οι αγάπες και φέτος, μία από αυτές, είναι οι «Πέρσες» που επελαύνουν στην Επίδαυρο

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Celebrity Islands
Οι ιδιωτικοί παράδεισοι των σταρ
Από τον Ρίτσαρντ Μπράνσον μέχρι τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, οι πλούσιοι και διάσημοι αναζητούν στιγμές γαλήνης ή και νέες πηγές εσόδων σε ιδιόκτητα εξωτικά νησιά

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ακόμα:
Νίκος Φλώρος
Σμιλεύοντας την ανθρώπινη ματαιοδοξία

Αλμπίνα ντι Μπουαρουβρέ
Η κόμισσα που άλλαξε τον κόσμο

Θεόδωρος Στάμος
Ο επαναστάτης της αμερικανικής τέχνης

Μόδα
Το τέλος της μονοχρωμίας

To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Κυριακή μόνο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


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