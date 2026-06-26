To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Αυτό που μένει είναι η ομορφιά της ενέργειάς σου»Η ομορφιά και η ασχήμια, ο έρωτας και ο θάνατος, η πατρότητα και η πληρότητα: ο Γάλλος σούπερ σταρ στα καλύτερά τουΗ πρωταθλήτρια της πισίναςΗ αρχηγός του Ολυμπιακού ξαναζεί τον θρίαμβο της ομάδας πόλο γυναικών, βάζει πλώρη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και ονειρεύεται το δικό της οδοντιατρείο«Τέχνη είναι να προσφέρεις στον κόσμο συναισθήματα»

Ηθοποιός, επιχειρηματίας, πατέρας, σύντροφος, μουσικός: στον δικό του κόσμο χωράνε όλες του οι αγάπες και φέτος, μία από αυτές, είναι οι «Πέρσες» που επελαύνουν στην ΕπίδαυροΟι ιδιωτικοί παράδεισοι των σταρΑπό τον Ρίτσαρντ Μπράνσον μέχρι τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, οι πλούσιοι και διάσημοι αναζητούν στιγμές γαλήνης ή και νέες πηγές εσόδων σε ιδιόκτητα εξωτικά νησιάΑκόμα:Σμιλεύοντας την ανθρώπινη ματαιοδοξίαΗ κόμισσα που άλλαξε τον κόσμοΟ επαναστάτης της αμερικανικής τέχνηςΤο τέλος της μονοχρωμίαςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.