Μέσα στους καπνούς και τη φωτιά: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει σκύλο στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Ηράκλειο Κρήτη

Μέσα στους καπνούς και τη φωτιά: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει σκύλο στο Ηράκλειο

Η εικόνα του πυροσβέστη που απομακρύνει με ασφάλεια τον σκύλο από τη φλεγόμενη περιοχή αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της επιχείρησης και τον αγώνα που δίνεται για τη διάσωση κάθε ζωής

Μέσα στους καπνούς και τη φωτιά: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει σκύλο στο Ηράκλειο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μέσα σε πυκνούς καπνούς και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πυροσβέστης με αυτοθυσία διέσωσε σκύλο από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο πυροσβέστης πήρε αγκαλιά τον σκύλο που απεγκλωβίστηκε από την περιοχή όπου οι φλόγες κατέκαψαν αποθήκη και εξαπλώθηκαν σε σπίτια και έτερη επιχείρηση ηλεκτρολογικών υλικών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με την εικόνα του πυροσβέστη που απομακρύνει με ασφάλεια τον σκύλο από τη φλεγόμενη περιοχή να αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της επιχείρησης και τον αγώνα που δίνεται για τη διάσωση κάθε ζωής.

Μέσα στους καπνούς και τη φωτιά: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει σκύλο στο Ηράκλειο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης