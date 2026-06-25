Μέσα στους καπνούς και τη φωτιά: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει σκύλο στο Ηράκλειο
Μέσα στους καπνούς και τη φωτιά: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει σκύλο στο Ηράκλειο
Η εικόνα του πυροσβέστη που απομακρύνει με ασφάλεια τον σκύλο από τη φλεγόμενη περιοχή αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της επιχείρησης και τον αγώνα που δίνεται για τη διάσωση κάθε ζωής
Μέσα σε πυκνούς καπνούς και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πυροσβέστης με αυτοθυσία διέσωσε σκύλο από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο πυροσβέστης πήρε αγκαλιά τον σκύλο που απεγκλωβίστηκε από την περιοχή όπου οι φλόγες κατέκαψαν αποθήκη και εξαπλώθηκαν σε σπίτια και έτερη επιχείρηση ηλεκτρολογικών υλικών.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με την εικόνα του πυροσβέστη που απομακρύνει με ασφάλεια τον σκύλο από τη φλεγόμενη περιοχή να αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της επιχείρησης και τον αγώνα που δίνεται για τη διάσωση κάθε ζωής.
Ο πυροσβέστης πήρε αγκαλιά τον σκύλο που απεγκλωβίστηκε από την περιοχή όπου οι φλόγες κατέκαψαν αποθήκη και εξαπλώθηκαν σε σπίτια και έτερη επιχείρηση ηλεκτρολογικών υλικών.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με την εικόνα του πυροσβέστη που απομακρύνει με ασφάλεια τον σκύλο από τη φλεγόμενη περιοχή να αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της επιχείρησης και τον αγώνα που δίνεται για τη διάσωση κάθε ζωής.
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