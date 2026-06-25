Μέσα στους καπνούς και τη φωτιά: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει σκύλο στο Ηράκλειο

Η εικόνα του πυροσβέστη που απομακρύνει με ασφάλεια τον σκύλο από τη φλεγόμενη περιοχή αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της επιχείρησης και τον αγώνα που δίνεται για τη διάσωση κάθε ζωής