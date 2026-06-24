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Το sushi deal του efood που αξίζει να μοιραστείς
Το sushi deal του efood που αξίζει να μοιραστείς
Το efood φέρνει τις αγαπημένες γεύσεις σε προσφορά 1+1
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Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι διαφορετικό. Κάτι που να θυμίζει έξοδο, χωρίς να χρειαστεί να βγεις από το σπίτι. Και κάπως έτσι, η συζήτηση καταλήγει πάντα στο ίδιο σημείο: sushi.
Αυτόν τον μήνα, το efood φέρνει την αγαπημένη γεύση του Kenko σε προσφορά 1+1, με τα Ebi Tempura Roll να έρχονται διπλά για να τα απολαύσεις με την παρέα ή να κρατήσεις περισσότερα για σένα.
Τραγανή γαρίδα tempura, αφράτο ρύζι και η χαρακτηριστική ισορροπία γεύσεων που έχει κάνει το Kenko αγαπημένη επιλογή για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
Είτε οργανώνεις movie night, είτε μια χαλαρή βραδιά στο σπίτι, είτε απλώς ψάχνεις μια αφορμή για sushi, το 1+1 Ebi Tempura Roll είναι η προσφορά που κάνει την απόφαση εύκολη.
Και αν ένα roll δεν είναι ποτέ αρκετό, στο efood θα βρεις πολλές ακόμα 1+1 προσφορές που κάνουν κάθε παραγγελία ακόμα πιο απολαυστική.
Το μόνο δίλημμα που μένει; Να το μοιραστείς ή να το κρατήσεις όλο για σένα.
Βρες το 1+1 Ebi Tempura Roll από το Kenko και πολλές ακόμα 1+1 προσφορές στο efood.
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