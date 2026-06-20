Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου, τον παρέσυρε οδηγός χωρίς δίπλωμα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αθηνών-Σουνίου

Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου, τον παρέσυρε οδηγός χωρίς δίπλωμα

Το δυστύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτου - Δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες του τροχαίου

Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου, τον παρέσυρε οδηγός χωρίς δίπλωμα
13 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/06) στην Αθηνών-Σουνίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:05 και το πρωί όταν συγκρούστηκε ΙΧ με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ο 41χρονος οδηγός της μηχανής ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 29χρονο οδηγό του αυτοκινήτου είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης