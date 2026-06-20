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Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου, τον παρέσυρε οδηγός χωρίς δίπλωμα
Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου, τον παρέσυρε οδηγός χωρίς δίπλωμα
Το δυστύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτου - Δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες του τροχαίου
Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/06) στην Αθηνών-Σουνίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:05 και το πρωί όταν συγκρούστηκε ΙΧ με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από την σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ο 41χρονος οδηγός της μηχανής ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη.
Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 29χρονο οδηγό του αυτοκινήτου είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:05 και το πρωί όταν συγκρούστηκε ΙΧ με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από την σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ο 41χρονος οδηγός της μηχανής ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη.
Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 29χρονο οδηγό του αυτοκινήτου είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.
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